Staff/RG

El dolor menstrual no es normal ni debe tolerarse, por el contrario, se debe acudir al médico cuando se presenta, alertó la doctora Lourdes Flores, especialista en ginecología y obstetricia, quien detalló que una de las causas más comunes de dolor durante la menstruación es la endometriosis, enfermedad que causa que el tejido que cubre el útero crezca en otras áreas del cuerpo, lo que ocasiona dolores intensos, sangrado irregular y hasta infertilidad.

Flores Islas expuso que cuando se presenta el periodo menstrual y se siente un dolor que no permite realizar actividades cotidianas se debe acudir a buscar ayuda de especialistas pues “la menstruación no debe doler”.

La especialista dijo que muchas mujeres han normalizado el hecho de que la menstruación causa dolor, por lo que se resignan y no acuden al médico. “Se deben atender las causas de los malestares que pueden ser enfermedades como la endometriosis, padecimiento que afecta a una de cada diez mujeres y puede causar infertilidad”, refirió la también especialista en biología de la reproducción.

A pregunta expresa, la directora médica de Red Crea Fertilidad, apuntó que entre los síntomas que causa la endometriosis están dolor al tener relaciones sexuales, al defecar o al orinar, así como distensión abdominal, náuseas o fatiga, lo cual incluso puede generar depresión y ansiedad.

Agregó que debido a la gran cantidad de malestares que causa la endometriosis y a la normalización del dolor, muchas mujeres dejan pasar el tiempo para acudir con un médico, lo que evita diagnosticar la enfermedad de manera oportuna y comenzar un tratamiento que ofrezca calidad de vida y permita conservar la fertilidad.

La doctora Flores Islas dijo que, si bien la endometriosis no tiene cura, se puede controlar para disminuir los dolores intensos y evitar que las mujeres se vean afectada en su fertilidad. “De no ser diagnosticada de manera oportuna, la endometriosis puede causar que sea necesaria una cirugía para retirar los implantes de tejido endometrial, por lo que es muy importante que las mujeres busquen la asesoría médica” concluyó.