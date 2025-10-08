Clasifica Alexandra Mohnhaupt a playoffs de Trucks México Series 2025

Staff/RG

Termina en octavo lugar en el Súper Óvalo Potosino

La piloto poblana Alexandra Mohnhaupt continúa marcando historia en su temporada debut en la Trucks México Series 2025, al clasificarse a los playoffs de la categoría de desarrollo, tras una intensa carrera disputada en el Súper Óvalo Potosino, correspondiente a la undécima fecha del campeonato.

“Fue una carrera complicada, nosotros batallamos un poquito al principio con la camioneta, como que no entraba la temperatura bien, pero al final estuvo bien”, explicó Mohnhaupt Quintana, luego de bajarse del volante.

A pesar de las dificultades técnicas, la poblana logró mantener la concentración y ejecutar una estrategia que priorizó la calma para cerrar con fuerza.

La competencia, que estuvo marcada por múltiples incidentes en pista, debido a la presión por ingresar a playoffs, representó un nuevo reto para Alexandra, quien mostró madurez y determinación.

“Fue una carrera accidentada, porque todos queríamos pasar a playoffs. Nuestra estrategia fue mantenernos con calma y ya al final dar el todo por el todo y así fue”, agregó la joven volante.

Aunque finalizó en la octava posición en el óvalo potosino de media milla de longitud, un lugar que admitió no era el esperado, logró alcanzar el objetivo principal que era asegurar su pase a la fase final.

“La posición no es la que esperaba, siempre quiero estar más adelante, pero la meta se cumplió, estoy muy contenta por eso”, afirmó la conductora de la camioneta marcada con el número 95 PrestoPegamentos/Selladores-AdvansServiciosLogísticos-Grupo22SuperServiciosClaudia-BYMindustrial-Datsa-Sardimex-SanPedroPacificProducts-ArmstrongArmored-GrupoCatraar-ToroPresto-Hidrolock-CANOcomfricsa-CSTconceptoSoluciónTotal-KilkerPinturas-MobiliarioEnMovimiento-MROcommsa-TJLogistics-Dycinsa-M&A.

Finalmente, destacó su actuación en el año que le permitió alcanzar un lugar de comodín para avanzar a la fase decisiva del campeonato.

“Es mi temporada de novata, entonces haberlo logrado es algo muy importante para mí. Al principio la meta sólo eran los playoffs, el campeonato de novatos conforme fueron pasando las carreras, sabíamos que teníamos velocidad para meternos a los playoffs, así fue y estoy muy contenta por eso”, reveló la ex competidora en la NACAM Fórmula 4.

La fecha 12 de la Trucks México Series 2025 se disputará el próximo 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México.