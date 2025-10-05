Gobierno de San Pedro Cholula realiza cursos de manejo para mujeres

Desde Puebla

*5 de octubre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través del Departamento de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en coordinación con Nissan Nami Cholula, llevó a cabo la primera clase teórico-práctica del curso básico de manejo dirigido a mujeres.

Durante esta sesión inicial, las participantes aprendieron sobre el funcionamiento de los testigos del tablero, la estructura de un neumático, las principales señales de tránsito y los fundamentos de la conducción preventiva.

Asimismo, realizaron prácticas sobre el cambio de líquidos esenciales del vehículo y la sustitución de neumáticos, fortaleciendo así sus conocimientos para una conducción segura y responsable.

Como parte del programa, se llevarán a cabo dos clases prácticas de manejo en las que cada participante podrá desarrollar sus habilidades al volante, reforzar su seguridad y adquirir mayor independencia al conducir.

Gracias al interés mostrado, actualmente se cuenta con una lista de más de 100 mujeres inscritas. Ante esta gran respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dará continuidad al programa, garantizando que todas las interesadas puedan participar.