México quita lo invicto a Marruecos y avanza a octavos del Mundial Sub-20

Del drama a la felicidad; la Selección Mexicana avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de convertirse en la primera representación que le gana a Marruecos en el torneo, el equipo africano que había llegado invicto al último partido del grupo C.

Marruecos había pasado sobre Brasil y España por lo que llegaban con la moral alta ante una representación tricolor presionada por ganar para ser dueños de su propio destino a octavos de final.

El representativo africano logró neutralizar el ataque del cuadro dirigido por Eduardo Arce en los primeros minutos, pero especialmente invalidó los movimientos de Gilberto Mora, la estrella del equipo nacional quien, poco a poco fue abriendo los espacios hasta que pasados los primeros 20 minutos comenzaron a aproximarse más a la portería rival.

Un momento de tensión se vivió en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, cuando Mateo Levy quedó tumbado en la cancha luego de un impacto con otro jugador en un tiro de esquina sobre la portería de Marruecos en el minuto 27.

Levy permaneció inmóvil en el campo y, pese a los intentos de su compañero Gilberto Mora por auxiliarlo, no mostró respuesta inmediata. Las asistencias médicas ingresaron de inmediato y aplicaron los protocolos de emergencia.

El mediocampista de Cruz Azul fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación más profunda tras un primer diagnóstico de conmoción cerebral. Más tarde, la Selección Mexicana Sub-20 informó que Levy recuperó el conocimiento, aunque permanecería bajo observación y se le realizarán estudios complementarios en el centro médico, donde ya se encuentra acompañado por su familia.

Para reemplazar a Levy, Arce ordenó la entrada de Iker Fimbres quien puso otro ritmo al juego, aunque sin abrir el marcador en los primeros 45 minutos.

En el arranque del segundo tiempo se inclinó rápido la balanza para México. En el minuto 50, un balón disputado por Tahiel Jiménez en el área de Marruecos se convirtió en penal luego de una mano del cuadro defensivo de los africanos.

Gilberto Mora fue el encargado de cobrar la pena máxima y anotar el único gol del partido, justo unos minutos después de que España había colocado el 1-0 sobre Brasil. La anotación de México eliminaba las aspiraciones de los ibéricos por avanzar a octavos de final.

Con el resultado, México avanza como segundo del grupo C con cinco puntos, uno menos que Marruecos. España queda con cuatro unidades y a la espera de combinación de resultados. Brasil solo obtuvo un punto.

¿Cuándo y contra quién jugará México en los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025?

La Selección Mexicana jugará el próximo 7 de octubre ante Chile.

El duelo entre México y Chile de los octavos de final del Mundial Sub-20 2025 será a las 13:30 horas.