Jesús N “El Pollo” era un objetivo prioritario como generador de violencia: SSP

Erika Méndez
Jesús N, alias “El Pollo”, detenido el pasado jueves, era un objetivo prioritario como generador de violencia en Puebla, señaló el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.
En entrevista, dijo que el hombre se dedicaba principalmente al delito de extorsión en los mercados Hidalgo e Independencia, también operaba en diversos tianguis.
Resaltó que, incluso, está relacionado a la balacera en la zona de Los Lavaderos, en agosto.
