Armenta apoyará la reforma de Sheinbaum para eliminar el fuero

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que respaldará la reforma de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para eliminar el fuero en todo el país.
En entrevista, dijo que el fuero tiene una razón en el marco del Poder Legislativo, pero en ocasiones ha sido utilizado para la protección de funcionarios con uso incorrecto.
Resaltó que el fuero no es un acto que deslinde de las malas acciones, por ello, consideró importante su eliminación.
