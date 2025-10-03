Atlixco, de manteles largos hoy se inaugura el Valle de Catrinas

María Huerta

Este viernes, e punto de las 19:00 horas, en el zócalo de Atlixco será la inauguración del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, que rinde homenaje a los oficios mexicanos más representativos.

En esta ocasión, el festival se realizará del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Se instalará un total de 22 catrinas, de las cuales 14 estarán en Atlixco, Puebla y el resto en otras partes del mundo.

Cada una suele medir entre 5 y 8 metros de altura y este 2025 se agregarán actividades al festival.