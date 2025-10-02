2 mil familias cholultecas beneficiadas con el programa de calentadores solares gratuitos

Staff/RG

La presidenta municipal reafirmó su compromiso de ampliar y fortalecer los programas de bienestar

1 de octubre de 2025, San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso de elevar la calidad de vida de las familias cholultecas a través de programas y acciones sociales que impactan positivamente en la economía y el bienestar de la ciudadanía.

En este marco, se dio inicio a la entrega de 2 mil calentadores solares al mismo número de familias provenientes de todas las juntas auxiliares y barrios del municipio, acercando de manera directa los programas de bienestar a todas y todos.

Durante el arranque, la Secretaría de Bienestar municipal reconoció el liderazgo de la presidenta Tonantzin Fernández al encabezar un gobierno cercano, sensible a las principales necesidades de la gente y con acciones firmes para reducir el rezago social.

La presidenta municipal subrayó que su administración trabaja de manera coordinada en todas sus áreas con un mismo propósito: priorizar el bienestar y la tranquilidad de las familias. Asimismo, anunció que en los próximos meses se llevarán a cabo nuevas entregas de apoyos como filtros de agua, estufas ecológicas, entre otros.

Fernández destacó que actualmente los tres órdenes de gobierno trabajan en sinergia, y reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por marcar la ruta en la construcción de políticas públicas orientadas a la justicia social.

Finalmente, exhortó a las y los ciudadanos a acercarse a los programas municipales: “Todos los días, sin descanso, todo el Ayuntamiento trabaja para el bienestar de sus familias. No tenemos derecho a fallarles; hoy cuentan con un gobierno que está de su lado”, concluyó.