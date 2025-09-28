Lluvia dominical derrumbó tres árboles en Puebla capital

*Se esperan precipitaciones nocturnas

Desde Puebla

Puebla, Pue., 28 de septiembre de 2025.- El gobierno de la ciudad activó protocolos de atención tras las lluvias registradas durante la noche, que provocaron la caída de árboles en tres puntos diferentes, sin reporte de personas lesionadas. A través de distintas instancias, se realizaron labores de retiro de troncos y ramas, además de implementar medidas preventivas para salvaguardar la seguridad y movilidad de vecinas, vecinos y transeúntes.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques, atendió de manera inmediata la caída de árboles registrada en las colonias Plazas Amalucan, La Providencia y Sada Monsanto, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de vecinas, vecinos y transeúntes.

En estos puntos, personal de la dependencia realizó labores de retiro de troncos y ramas para liberar vialidades y áreas comunes, garantizando la movilidad y tranquilidad de la ciudadanía.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante este fin de semana se estimaron lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el estado de Puebla, generadas por una combinación de sistemas atmosféricos: circulación ciclónica en niveles medios y altos, el sistema frontal número 4 estacionario sobre el Golfo de México, canales de baja presión y la entrada de humedad tanto del Pacífico como del Atlántico. Estas condiciones se mantendrán durante el sábado y domingo.

Además, se pronostican lluvias moderadas a fuertes durante la noche en la capital, con una probabilidad del 60% y alta humedad del 87 %, lo que puede provocar acumulaciones de agua en zonas bajas como los cauces del Río Atoyac.

También se espera formación de niebla por las condiciones de punto de rocío, que se mantiene en 14 °C.