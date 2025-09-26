Xolos vs. Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 11?

PUBLIMETRO

Luego de una intensa jornada doble, los aficionados y jugadores de la Liga MX se alistan para volver a vibrar con la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Uno de los duelos que más llama la atención es el Xolos vs. Cruz Azul, donde un invicto se mete a una de las canchas más complicadas de la liga para intentar mantener la racha.

Los cementeros vienen de vivir una intensa noche en el Estadio Olímpico Universitario, donde consiguieron un agónico empate ante Querétaro que puso a tambalear su credibilidad ante escenarios adversos en los partidos.

Asimismo, este encuentro evidenció las lagunas del líder, mismas que esperan hacer desaparecer en este partido ante uno de los rivales más complicados de la competencia. Mencionar que si bien el encuentro en la capital no lo ganaron, su invicto se mantiene, por lo que un regreso al triunfo los haría recuperar la confianza.

En contra parte, el cuadro de Xolos se presenta como una auténtica revelación. Con un paso consistente que los tiene en la sexta plaza de la clasificación y con muchas probabilidades de incomodar a su más cercano superior en caso de una victoria que los lleve hasta las 19 unidades.

Mencionar que a su favor tiene el factor de la cancha, escenario que normalmente se le suele complicar a los celestes. Sumado a ello, lo emotivo no se hará esperar, ya que Jose de Jesús Corona se despedirá ante el club de sus amores jugando una parte del partido.

El arquero no tiene participación con la jauría este torneo, pero la directiva le dio un registro para tener su juego de retiro ante Cruz Azul, lo que promete ser una despedida emocionante.

¿Dónde y a qué hora ver el Xolos vs. Cruz Azul?

Hora: 20:05

Fecha: Domingo 28 septiembre

Estadio: Caliente

Transmisión: TUBI