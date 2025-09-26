Premios Juventud 2025: lista completa de ganadores

EL UNIVERSAL

Este miércoles se celebró una edición histórica de los Premios Juventud 2025, marcando por primera vez a Panamá como sede oficial de la gala.

El evento, que reconoce a lo más destacado de la música latina, reunió a artistas, productores y fans en una celebración transmitida en vivo a través de Univision, Canal 5 y ViX, comenzando desde las 15:00 horas.

La ceremonia destacó no solo por el despliegue de presentaciones musicales, sino también por la diversidad de sus categorías, que abarcaron desde la música urbana y pop hasta la música mexicana, así como espacios dedicados a nuevas generaciones de talentos emergentes

Entre los más nominados estuvieron Peso Pluma y Carín León, quienes confirmaron su creciente impacto en la industria.

Los grandes reconocimientos de la noche

El premio más esperado, Artista Premios Juventud del Año, se lo disputaron figuras de talla internacional como Bad Bunny, Karol G, Carín León, Rauw Alejandro y Natti Natasha.

El reconocimiento coronó a los intérpretes más influyentes del momento y consolidó a Bad Bunny como una de las fuerzas dominantes en la música latina.

En la categoría de Grupo o Dúo Favorito del Año, nombres como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Mau y Ricky y Morat compitieron, reflejando la fuerza de los colectivos musicales en el panorama actual.

Por otro lado, las categorías dedicadas a la Nueva Generación, tanto femenina como masculina, ofrecieron una mirada hacia el futuro de la música latina, con artistas como Yailin La Más Viral, Yami Safdie, Beéle y Alex Ponce entre los destacados.

En el terreno de la música mexicana, Netón Vega, Camila Fernández y Calle 24 brillaron como representantes de una escena en constante evolución.

Colaboraciones, fusiones y poder femenino

Uno de los apartados más celebrados fue el de Girl Power, donde colaboraciones entre artistas femeninas como Ha*Ash y Thalía (Amiga Date Cuenta), Emilia, Tini y Nicki Nicole (Blackout) y Kenia OS con Anitta (En 4) reflejaron la consolidación de las mujeres en la música urbana y pop.

Las colaboraciones internacionales también tuvieron un espacio especial. Temas como “Dallax” de Feid y Ty Dolla $ign, o el sorpresivo “Now or Never” de Bon Jovi junto a Pitbull, mostraron la versatilidad de la industria al combinar géneros y públicos distintos.

Asimismo, el premio a la Mezcla Perfecta reunió proyectos de gran alcance, como el dueto de Grupo Frontera y Maluma en “Por Qué Será” o la colaboración de Maná con Carín León en “Vivir Sin Aire”, uniendo generaciones y estilos musicales.

La fuerza de la música mexicana y urbana

La gala también confirmó el protagonismo de la música mexicana en la escena internacional. Canciones como El Amor de Mi Herida de Carín León y “El Amigo” de Christian Nodal fueron reconocidas en las categorías más fuertes del regional mexicano.

Álbumes como Éxodo de Peso Pluma y “Boca Chueca, Vol.1” de Carín León encabezaron la competencia de Mejor Álbum de Música Mexicana, confirmando el auge del género.

El urbano, por su parte, mostró su versatilidad en categorías como Mejor Urban Track, donde participaron desde Karol G y Feid con +57 hasta Bad Bunny con DtMF y Peso Pluma junto a Kenia OS en Tommy & Pamela. La amplitud de nominados reflejó la fuerza del reguetón, trap y fusiones experimentales en la música latina actual.

Más allá de la música: reconocimientos al talento actoral

Los Premios Juventud 2025 también incluyeron reconocimientos al talento en la actuación. En el apartado de Mi Actor Favorito, nombres como Sebastián Rulli, José Ron y Fernando Colunga se disputaron el galardón, mientras que Angelique Boyer, Ariadne Díaz y Livia Brito destacaron en la categoría de Mi Actriz Preferida.

De esta manera, la ceremonia no solo celebró la música, sino que amplió su espectro a la televisión y el entretenimiento, reforzando su posición como uno de los eventos más relevantes de la cultura pop latina.

Una edición que hizo historia

Con sede en Panamá, presentaciones memorables y una lista extensa de ganadores que reflejaron la diversidad de la música latina, los Premios Juventud 2025 confirmaron que el espectáculo se mantiene como un termómetro del presente y futuro del entretenimiento en la región.

Lista de ganadores de Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G (GANADORA)

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose (GANADORA)

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA (GANADOR)

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P (GANADOR)

Victor Mendivil

Girl Power

‘Amiga Date Cuenta’ – Ha*Ash & Thalia

‘Blackout’ – Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘Chulo pt.2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘En 4’ – Kenia Os & Anitta (GANADORAS)

‘La Reina (Remix)’ – Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano

‘Mi Rey, Mi Santo’ – María José & Ana Bárbara

‘MiuMiu’ – Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

‘¿Para Qué Volver?’ – Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

‘Dallax’ – Feid & Ty Dolla $ign

‘Now or Never’ – Bon Jovi & Pitbull

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ – Selena Gomez, benny blanco & The Marías

‘Santa’ – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ – Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ – Belinda & Tito Double P (GANADORES)

‘Mercedes’ – Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ – Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ – Maná & Carín León

Mejor Dance Track

‘2 The Moon – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

‘Como la Flor’ – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

‘Corridos y Alcohol’ – Steve Aoki & Oscar Maydon

‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) – Anitta & Dj Snake

‘Teka’ – Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

‘+57’ – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ – Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ – Bad Bunny

‘Gata Only’ – FloyyMenor & Cris Mj

‘Hay Lupita’ – Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ – J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ – Anitta

‘Tommy & Pamela’ – Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ – Myke Towers & Bad Bunny

‘Carbon Vrmor’ – Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ – Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ – FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ – Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ – Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ – Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ – Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ – Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

‘Chaparrita’ – Standly & Yeri Mua

‘Nubes’ – De La Rose & Omar Courtz (GANADORES)

‘Real Gangsta Love’ – Trueno

‘Tú Et Moi’ – Judeline & Mc Morena

‘Tu Vas Sin (fav)’ – Rels B

Mejor Álbum Urbano

‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ – Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ – Bad Bunny

‘Elyte’ – Yandel

‘Funk Generation’ – Anitta

‘La Pantera Negra’ – Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ – Wisin

‘Rayo’ – J Balvin

‘San Blas’ – Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ – Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ – Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

‘2AM’ – Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ – Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ – Maluma

‘Latina Foreva’ – Karol G

‘Nuevayol’ – Bad Bunny

‘orióN’ – Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ – Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ – Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘La_playlist.mpeg’ – Emilia

‘Ley Universal’ – Danny Ocean

‘Loveo’ – Daddy Yankee

‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz

‘Tamo Bien’ – Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle (GANADORA)

Mejor Canción Pop

‘Bala Perdida’ – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ – Kany García

‘Mientes’ – Reik

‘Querida Yo’ – Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ – Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

‘¿Cómo Pasó?’ – Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ – Morat & Camilo

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ – Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ – Black Guayaba

‘Una Noche Contigo’ – Juanes

Mejor Canción Pop Balada

‘Abrázame’ – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ – Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy

‘Palmeras en el Jardín’ – Alejandro Sanz

‘Roma’ – Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

‘A Mucha Honra’ – Thalia

‘El Viaje’ – Luis Fonsi

‘Haashville’ – Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ – Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ – Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ – Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ – Morat (GANADORES)

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amigo’ – Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ – Carín León

‘Mira Quién Lo Dice’ – Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ – Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ – Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ – Xavi

‘Dos Días’ – Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ – Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ – Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ – Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amé’ – Christian Nodal

‘Cuéntame’ – Majo Aguilar & Alex Fernández (GANADORES)

‘Mi Eterno Amor Secreto’ – Yuridia & Eden Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ – Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) – Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ – Grupo Firme (GANADOR)

‘¿Qué Será de Mi Ex? – La Adictiva

‘Tengo Claro’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ – Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ – Joss Favela & Luis R Conriquez

‘Rey Sin Reina’ – Julión Alvarez y Su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ – Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ – Clave Especial & Fuerza Regida (GANADORA)

‘Esa Noche’ – Eslabon Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ – Línea Personal

‘Loco’ – Netón Vega

‘Me Prometí’ – Ivan Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ – Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ – Carín León

‘Eden’ – Eden Muñoz

‘Encuentros’ – Becky G

‘Evolución’ – Grupo Firme

‘Éxodo’ – Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ – Netón Vega

‘Next’ – Xavi

‘Pero No Te Enamores’ – Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares – Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga – Amanecer

José Ron – Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida