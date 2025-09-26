Premios Juventud 2025: lista completa de ganadores

EL UNIVERSAL
Este miércoles se celebró una edición histórica de los Premios Juventud 2025, marcando por primera vez a Panamá como sede oficial de la gala.
El evento, que reconoce a lo más destacado de la música latina, reunió a artistas, productores y fans en una celebración transmitida en vivo a través de Univision, Canal 5 y ViX, comenzando desde las 15:00 horas.
La ceremonia destacó no solo por el despliegue de presentaciones musicales, sino también por la diversidad de sus categorías, que abarcaron desde la música urbana y pop hasta la música mexicana, así como espacios dedicados a nuevas generaciones de talentos emergentes
Entre los más nominados estuvieron Peso Pluma y Carín León, quienes confirmaron su creciente impacto en la industria.
Los grandes reconocimientos de la noche
El premio más esperado, Artista Premios Juventud del Año, se lo disputaron figuras de talla internacional como Bad Bunny, Karol G, Carín León, Rauw Alejandro y Natti Natasha.
El reconocimiento coronó a los intérpretes más influyentes del momento y consolidó a Bad Bunny como una de las fuerzas dominantes en la música latina.
En la categoría de Grupo o Dúo Favorito del Año, nombres como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Mau y Ricky y Morat compitieron, reflejando la fuerza de los colectivos musicales en el panorama actual.
Por otro lado, las categorías dedicadas a la Nueva Generación, tanto femenina como masculina, ofrecieron una mirada hacia el futuro de la música latina, con artistas como Yailin La Más Viral, Yami Safdie, Beéle y Alex Ponce entre los destacados.
En el terreno de la música mexicana, Netón Vega, Camila Fernández y Calle 24 brillaron como representantes de una escena en constante evolución.
Colaboraciones, fusiones y poder femenino
Uno de los apartados más celebrados fue el de Girl Power, donde colaboraciones entre artistas femeninas como Ha*Ash y Thalía (Amiga Date Cuenta), Emilia, Tini y Nicki Nicole (Blackout) y Kenia OS con Anitta (En 4) reflejaron la consolidación de las mujeres en la música urbana y pop.
Las colaboraciones internacionales también tuvieron un espacio especial. Temas como “Dallax” de Feid y Ty Dolla $ign, o el sorpresivo “Now or Never” de Bon Jovi junto a Pitbull, mostraron la versatilidad de la industria al combinar géneros y públicos distintos.
Asimismo, el premio a la Mezcla Perfecta reunió proyectos de gran alcance, como el dueto de Grupo Frontera y Maluma en “Por Qué Será” o la colaboración de Maná con Carín León en “Vivir Sin Aire”, uniendo generaciones y estilos musicales.
La fuerza de la música mexicana y urbana
La gala también confirmó el protagonismo de la música mexicana en la escena internacional. Canciones como El Amor de Mi Herida de Carín León y “El Amigo” de Christian Nodal fueron reconocidas en las categorías más fuertes del regional mexicano.
Álbumes como Éxodo de Peso Pluma y “Boca Chueca, Vol.1” de Carín León encabezaron la competencia de Mejor Álbum de Música Mexicana, confirmando el auge del género.
El urbano, por su parte, mostró su versatilidad en categorías como Mejor Urban Track, donde participaron desde Karol G y Feid con +57 hasta Bad Bunny con DtMF y Peso Pluma junto a Kenia OS en Tommy & Pamela. La amplitud de nominados reflejó la fuerza del reguetón, trap y fusiones experimentales en la música latina actual.
Más allá de la música: reconocimientos al talento actoral
Los Premios Juventud 2025 también incluyeron reconocimientos al talento en la actuación. En el apartado de Mi Actor Favorito, nombres como Sebastián Rulli, José Ron y Fernando Colunga se disputaron el galardón, mientras que Angelique Boyer, Ariadne Díaz y Livia Brito destacaron en la categoría de Mi Actriz Preferida.
De esta manera, la ceremonia no solo celebró la música, sino que amplió su espectro a la televisión y el entretenimiento, reforzando su posición como uno de los eventos más relevantes de la cultura pop latina.
Una edición que hizo historia
Con sede en Panamá, presentaciones memorables y una lista extensa de ganadores que reflejaron la diversidad de la música latina, los Premios Juventud 2025 confirmaron que el espectáculo se mantiene como un termómetro del presente y futuro del entretenimiento en la región.
Lista de ganadores de Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Karol G (GANADORA)
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
- La Nueva Generación Femenina
- Aria Bela
- De La Rose (GANADORA)
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
- Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- DND
- Hamilton
- Kapo
- La Cruz
- ROA (GANADOR)
- Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
- Calle 24
- Camila Fernández
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Kevin Aguilar
- Línea Personal
- Macario Martínez
- Netón Vega
- Tito Double P (GANADOR)
- Victor Mendivil
Girl Power
- ‘Amiga Date Cuenta’ – Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘Chulo pt.2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- ‘En 4’ – Kenia Os & Anitta (GANADORAS)
- ‘La Reina (Remix)’ – Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano
- ‘Mi Rey, Mi Santo’ – María José & Ana Bárbara
- ‘MiuMiu’ – Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
- ‘¿Para Qué Volver?’ – Aitana & Ela Taubert
Colaboración OMG
- ‘Dallax’ – Feid & Ty Dolla $ign
- ‘Now or Never’ – Bon Jovi & Pitbull
- ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ – Selena Gomez, benny blanco & The Marías
- ‘Santa’ – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
- ‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ – Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
- ‘La Cuadrada’ – Belinda & Tito Double P (GANADORES)
- ‘Mercedes’ – Becky G & Oscar Maydon
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Por Qué Será’ – Grupo Frontera & Maluma
- ‘Vivir Sin Aire’ – Maná & Carín León
Mejor Dance Track
- ‘2 The Moon – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
- ‘Como la Flor’ – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- ‘Corridos y Alcohol’ – Steve Aoki & Oscar Maydon
- ‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) – Anitta & Dj Snake
- ‘Teka’ – Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
- ‘+57’ – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- ‘Bing Bong’ – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
- ‘Degenere’’ – Myke Towers ft. benny blanco
- ‘DtMF’ – Bad Bunny
- ‘Gata Only’ – FloyyMenor & Cris Mj
- ‘Hay Lupita’ – Lomiiel
- ‘La Plena (W Sound 5)’ – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
- ‘Polvo de Tu Vida’ – J Balvin & Chencho Corleone
- ‘Savage Funk’ – Anitta
- ‘Tommy & Pamela’ – Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
- ‘Adivino’ – Myke Towers & Bad Bunny
- ‘Carbon Vrmor’ – Farruko & Sharo Towers
- ‘Comernos’ – Omar Courtz & Bad Gyal
- ‘Gata Only (Remix)’ – FloyyMenor, Ozuna & Anitta
- ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ – Álvaro Díaz & Feid
- ‘La Nena’ – Lyanno & Rauw Alejandro
- ‘Mamasota’ – Manuel Turizo & Yandel
- ‘Mírame’ – Blessd & Ovy on the Drums
- ‘Puro Guayeteo’ – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- ‘Teka’ – Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
- ‘Chaparrita’ – Standly & Yeri Mua
- ‘Nubes’ – De La Rose & Omar Courtz (GANADORES)
- ‘Real Gangsta Love’ – Trueno
- ‘Tú Et Moi’ – Judeline & Mc Morena
- ‘Tu Vas Sin (fav)’ – Rels B
Mejor Álbum Urbano
- ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ – Farruko
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ – Bad Bunny
- ‘Elyte’ – Yandel
- ‘Funk Generation’ – Anitta
- ‘La Pantera Negra’ – Myke Towers
- ‘Mr. W (Deluxe)’ – Wisin
- ‘Rayo’ – J Balvin
- ‘San Blas’ – Boza
- ‘Sayonara: Finales Alternos’ – Álvaro Díaz
- ‘Tranki, Todo Pasa’ – Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
- ‘2AM’ – Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Anestesia’ – Venesti, Goyo & Slow Mike
- ‘Cosas Pendientes’ – Maluma
- ‘Latina Foreva’ – Karol G
- ‘Nuevayol’ – Bad Bunny
- ‘orióN’ – Boza & ELENA ROSE
- ‘Priti’ – Danny Ocean & Sech
- ‘Soltera’ – Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- ‘La_playlist.mpeg’ – Emilia
- ‘Ley Universal’ – Danny Ocean
- ‘Loveo’ – Daddy Yankee
- ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
- ‘Tamo Bien’ – Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle (GANADORA)
Mejor Canción Pop
- ‘Bala Perdida’ – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
- ‘García’ – Kany García
- ‘Mientes’ – Reik
- ‘Querida Yo’ – Yami Safdie & Camilo
- ‘samaná’ – Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
- ‘¿Cómo Pasó?’ – Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ – Morat & Camilo
- ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ – Maná & Marco Antonio Solís
- ‘Se Va La Luz’ – Black Guayaba
- ‘Una Noche Contigo’ – Juanes
Mejor Canción Pop Balada
- ‘Abrázame’ – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ – Ha*Ash
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy
- ‘Palmeras en el Jardín’ – Alejandro Sanz
- ‘Roma’ – Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
- ‘A Mucha Honra’ – Thalia
- ‘El Viaje’ – Luis Fonsi
- ‘Haashville’ – Ha*Ash
- ‘Hotel Caracas’ – Mau y Ricky
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy
- ‘Milagro’- Sebastián Yatra
- ‘Panorama’- Reik
- ‘Reflexa’ – Danny Ocean
- ‘¿Y Ahora Qué?’ – Alejandro Sanz
- ‘Ya Es Mañana’ – Morat (GANADORES)
Mejor Canción Música Mexicana
- ‘El Amigo’ – Christian Nodal
- ‘El Amor de Mi Herida’ – Carín León
- ‘Mira Quién Lo Dice’ – Pepe Aguilar
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Que Siga Pasando’ – Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
- ‘300 Noches’ – Belinda & Natanael Cano
- ‘Corazón de Piedra’ – Xavi
- ‘Dos Días’ – Tito Double P & Peso Pluma
- ‘Morena Canela’ – Chino Pacas
- ‘Si No Quieres No’ – Luis R Conriquez & Netón Vega
- ‘Tu Boda’ – Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- ‘Amé’ – Christian Nodal
- ‘Cuéntame’ – Majo Aguilar & Alex Fernández (GANADORES)
- ‘Mi Eterno Amor Secreto’ – Yuridia & Eden Muñoz
- ‘Mis Amigas las Flores’ – Ángela Aguilar
- ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) – Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- ‘Aquí Hay Para Llevar’ – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- ‘El Beneficio de la Duda’ – Grupo Firme (GANADOR)
- ‘¿Qué Será de Mi Ex? – La Adictiva
- ‘Tengo Claro’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
- ‘Voy a Levantarme’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- ‘Aquí Mando Yo’ – Los Tigres del Norte
- ‘Bandido de Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- ‘Con Todo Respetillo’ – Joss Favela & Luis R Conriquez
- ‘Rey Sin Reina’ – Julión Alvarez y Su Norteño Banda
- ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ – Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- ‘Como Capo’ – Clave Especial & Fuerza Regida (GANADORA)
- ‘Esa Noche’ – Eslabon Armado & Macario Martínez
- ‘Holanda’ – Línea Personal
- ‘Loco’ – Netón Vega
- ‘Me Prometí’ – Ivan Cornejo
- ‘Triple Lavada Remix’ – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
- ‘Aquí Mando Yo’ – Los Tigres del Norte
- ‘Boca Chueca, Vol.1’ – Carín León
- ‘Eden’ – Eden Muñoz
- ‘Encuentros’ – Becky G
- ‘Evolución’ – Grupo Firme
- ‘Éxodo’ – Peso Pluma
- ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera
- ‘Mi Vida Mi Muerte’ – Netón Vega
- ‘Next’ – Xavi
- ‘Pero No Te Enamores’ – Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
- Diego Klein – Con Esa Misma Mirada
- Emmanuel Palomares – Las Hijas de la Señora García
- Fernando Colunga – Amanecer
- José Ron – Papás por Conveniencia
- Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
- Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada
- Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADORA)
- Ariadne Díaz – Papás por Conveniencia
- Livia Brito – Amanecer
- Oka Giner – Las Hijas de la Señora García
