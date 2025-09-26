Puebla vs Chivas: Horario, canal, TV, cómo y dónde ver

AS MÉXICO
Poco a poco, las Chivas Rayadas del Guadalajara han comenzado a escalar posiciones en la tabla general luego de sus victorias ante América y Necaxa. Este viernes, el Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas ya que el Puebla recibirá la visita del Rebaño Sagrado.
Los comandados por Gabriel Milito tienen el ánimo a tope, pues tras vencer a los Rayos se metieron de lleno a la pelea por un boleto a la zona de Play-In. En caso de obtener el triunfo, los rojiblancos se acercarían a los puestos que dan boleto directo a la liguilla.
Por otro lado, el conjunto del Puebla es último de la tabla general con apenas cinco puntos; producto de una victoria, dos empates y siete derrotas. Debido a sus pésimos resultados, el cuadro de la Franja está virtualmente eliminado.
A qué hora es el juego
Este duelo está programado para este viernes en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Por qué canal ver el partido
El duelo entre poblanos y rojiblancos se podrá ver por la señal de Azteca 7 y Caliente TV.
