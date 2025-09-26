Liga MX domina la Copa de Campeones Concacaf 2026: Conoce a los clubes mexicanos clasificados

SOY FÚTBOL

La Liga MX busca mantener su hegemonía en Concacaf

Tras el histórico campeonato de Cruz Azul en la edición anterior, la Copa de Campeones Concacaf 2026 comienza a tomar forma. Hasta el momento, se han confirmado nueve equipos, incluidos seis clubes mexicanos que buscarán defender la supremacía de la Liga MX ante la competencia de la MLS y otras ligas de la región. La emoción arrancará desde la primera ronda, programada del 3 al 26 de febrero de 2026.

El sorteo del torneo se celebrará el 9 de diciembre de 2025, mientras que la fase de octavos de final está prevista para marzo y los cuartos en abril. Las semifinales se disputarán a finales de abril y principios de mayo, dejando la gran final para el 30 de mayo, en un partido único que decidirá al nuevo campeón de Concacaf.

Por la Liga MX, ya tienen asegurada su participación: Club América, Cruz Azul, Deportivo Toluca, Rayados de Monterrey, Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL. Estos seis equipos se enfrentarán a los representantes de la MLS, que hasta ahora son Inter Miami, LA Galaxy y Seattle Sounders, en busca de continuar con la racha de dominio mexicano en el torneo.

La edición 2026 contará con 27 equipos en total. Además de los nueve confirmados, los restantes se definirán con base en campeonatos regionales y torneos específicos como el Campeonato Canadiense, Canadian Premier League, Copa del Caribe y Copa Centroamericana, además de posiciones destacadas en la MLS y la U.S. Open Cup.

Con los seis representantes de la Liga MX, la competencia promete ser más intensa que nunca. La posibilidad de que la MLS rompa la hegemonía mexicana añade un ingrediente extra, mientras los aficionados ya marcan en su calendario las fechas de los partidos clave. La Copa de Campeones Concacaf 2026 se perfila como uno de los torneos más atractivos del fútbol de la región.