Video: Restauranteros acusan que hasta con policías les exigen cumplir trámites de Normatividad

María Tenahua
Los integrantes del sector restaurantero solicitaron a los diferentes niveles de gobierno ser flexibles con los trámites de normatividad.
En conferencia de prensa, señalaron que para ellos no ha sido fácil mantenerse en pie, ya que enfrentan rezagos por la pandemia, además de altos precios en insumos.
Agregaron que muchos dueños de estos establecimientos se enfrentan a hostigamiento de la autoridad, debido a que, si deben algún servicio, llegan hasta con policía para cobrar.
