Tragedia en el deporte: Muere campeona del Maratón CDMX tras colapsar en un entrenamiento

PUBLIMETRO

El deporte mundial se encuentra de luto, luego de que se dio a conocer que la campeona de atletismo, Shewarge Alene, murió a los 30 años de edad luego de desvanecerse durante un entrenamiento.

¿Qué le ocurrió?

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la atleta etíope se encontraba entrenando en la ciudad de Addis Ababa, en su país natal, cuando tuvo una descompensación que posteriormente le costó la vida.

Shewarge Alene comenzó a sentirse mal durante la práctica, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona, donde lamentablemente terminó falleciendo. La trágica noticia de su deceso la dio a conocer el Maratón de Estocolmo, el cual recién había conquistado.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo Adidas 2025. Shewarge Alene se sintió mal durante un entrenamiento y fue trasladada al hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida”, informó el evento mediante un comunicado.

¿Quién fue?

Su nombre completo es Shewarge Amare Alene y nació un 9 de diciembre en la región de Adis Abeba. Tras pasar su infancia en su país natal, Etiopía, se mudó a Nueva York, donde comenzó a practicar atletismo.

En México era bastante conocida porque se consagró bicampeona del Maratón de la Ciudad de México en las ediciones de 2014 y 2015. Además, se consagró en la carrera de los 21 kilómetros de Saltillo, Coahuila, en el presente año.

En mayo de este 2025, Shewarge Alene también conquistó el Maratón de Estocolmo con un cronómetro de dos horas, 30 minutos y 58 segundos. Su muerte conmociona al deporte por sus logros y porque se encontraba en el mejor momento de su carrera.