Mexicanos nominados a los Premios Emmy Internacionales 2025

El talento mexicano brilla en la lista de nominados a los Emmy Internacionales 2025, con producciones y artistas que compiten en las categorías más importantes. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció las nominaciones para los Premios Emmy Internacionales 2025, y México figura de manera destacada entre los 64 nominados provenientes de 26 países .

Carolina Miranda, nominada a Mejor Actriz

La actriz Carolina Miranda, reconocida por su versatilidad en la televisión, está nominada a Mejor Interpretación de una Actriz por su papel en la serie Mujeres Asesinas – Temporada 2 (ViX) . Este reconocimiento la coloca junto a figuras internacionales y la confirma como uno de los rostros mexicanos con mayor proyección global.

Y Llegaron de Noche, en la categoría de Comedia

Otra nominación mexicana llega con la producción Y Llegaron de Noche, realizada por 3Pas, Visceral y ViX, que se abre camino en la categoría de Comedia. Su inclusión subraya la capacidad del humor mexicano para conectar con audiencias internacionales.

Las Azules, drama de Apple TV+ con sello mexicano

La serie Las Azules, producida por Estudios Lemon para Apple TV+, compite en la categoría de Mejor Serie Dramática. La producción, que narra la historia de las primeras mujeres en la policía mexicana, ha sido celebrada por su calidad narrativa y visual.

¿Quién es la Máscara?, fenómeno de entretenimiento

El popular reality show ¿Quién es la Máscara? – Temporada 6, producido por TelevisaUnivisión y Endemol Shine Boomdog, fue nominado en la categoría de Entretenimiento sin guion. El programa, que ha cautivado a millones con sus espectaculares disfraces y presentaciones musicales, confirma el impacto global de los formatos televisivos originados en México.

México en la gala internacional

Los ganadores se darán a conocer el próximo 24 de noviembre de 2025 en Nueva York, durante la 53ª Gala Internacional de los Emmy. Antes, todos los nominados se reunirán en el Festival Internacional de Televisión Emmy, del 21 al 23 de noviembre . Con estos cuatro proyectos y el reconocimiento a Carolina Miranda, México confirma su lugar en el mapa mundial de la televisión y refuerza la fuerza creativa de la industria nacional.