Vuelca camioneta con tanques de gas en Huauchinango

By Redaccion2 / 26 septiembre, 2025

  • No se reportan heridos

Abelardo Domínguez

Se reporta la volcadura de una camioneta con TANQUES DE GAS en el camino a Cuacuila

Por fortuna, solo hay daños materiales y el gran susto.

Si transitas por la zona, extrema precauciones y permite el paso a los servicios de emergencia.

 

