Vuelca camioneta con tanques de gas en Huauchinango

- No se reportan heridos
Abelardo Domínguez
Se reporta la volcadura de una camioneta con TANQUES DE GAS en el camino a Cuacuila
Por fortuna, solo hay daños materiales y el gran susto.
Si transitas por la zona, extrema precauciones y permite el paso a los servicios de emergencia.
