Toluca vs Monterrey: Dónde y a qué hora ver en vivo la Liga MX

FÚTBOL TOTAL

Toluca vs Monterrey juegan EN VIVO la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 dentro de la Liga MX. En un enfrentamiento que ya puede tener un sabor a Liguilla de forma auténtica. Se enfrentan en el segundo y tercer lugar de la clasificación.

En un emocionante encuentro de la Jornada 10 del Apertura 2025, el Toluca se enfrentará a Monterrey en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Este partido es vital para ambos equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla de la Liga MX.

Horario y fecha

El partido entre los Diablos Rojos y los Rayados está programado para el miércoles 24 de septiembre a las 20:10 horas, tiempo del Centro de México.

Canales de transmisión

Para ver este vibrante partido en vivo, tendrás varias opciones. La transmisión estará disponible por televisión abierta en el Canal 5 de Televisa, y también en los canales de televisión de paga de TUDN. Para quienes prefieran el streaming, el encuentro también se podrá ver en la plataforma de ViX.

La previa

Toluca: Con 19 puntos, los de Antonio ‘Turco’ Mohamed ya son tercer lugar de la tabla general. La realidad es que el Bicampeonato luce como algo cada vez más latente en el entorno de los Diablos Rojos que se muestran como un equipo bastante sólido.

Monterrey: Tienen 22 unidades y son el segundo lugar de la tabla general. Parece ser que los de Domènec Torrent poco a poco se asientan y toman su pase como favoritos en la competencia. Sobre todo porque es una de las plantillas más caras del futbol mexicano.

Los antecedentes

Estos son los antecedentes entre Toluca vs Monterrey durante sus partidos más recientes dentro de la Liga MX. Se trata de un duelo realmente parejo con dos triunfos de los Diablos Rojos, por dos empates y una victoria de los Rayados en el historial de los últimos cinco enfrentamientos. Aunque lo cierto es que la tendencia apunta a que se trata de un duelo con pocos goles.

Toluca 2-1 Monterrey – Clausura 2025 Cuartos de Final VUELTA)

Monterrey 3-2 Toluca – Clausura 2025 (Cuartos de Final IDA)

Toluca 1-1 Monterrey – Clausura 2025

Monterrey 1-2 Toluca – Apertura 2024

Monterrey 0-0 Toluca – Clausura 2024