Dos migrantes muertos, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Dallas. Un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) este miércoles dejó dos migrantes detenidos muertos. El tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.

Un tercer migrante baleado está en el hospital, dijo un vocero del ICE, que aseguró que ningún agente del servicio resultó herido en el tiroteo.

El sospechoso, que falleció a causa de una “herida autoinflingida”, disparó hacia las instalaciones de ICE, al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News.

“Parece haber sido un francotirador”, indicó McLaughlin, pero agregó que la investigación aún está pendiente. “Creemos que estaba disparando a las fuerzas del orden y a los detenidos desde un edificio de apartamentos”, indicó McLaughlin. “Hay detenidos entre las víctimas del tiroteo”, añadió.

La policía de Dallas confirmó el incidente, asegurando que recibieron una llamada a las 6:40 hora local pidiendo “apoyo” a un agente y adelantó que la investigación preliminar determinó que el sospechoso disparó desde un “edificio gubernamental” adyacente a las instalaciones de ICE.

Aún se desconoce la identidad de las víctimas.

A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce por el momento el motivo detrás del ataque, varios funcionarios del gobierno de Donald Trump, incluyendo el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la “violencia” y las amenazas contra “las fuerzas del orden”.

“El ataque obsesivo contra la autoridad debe terminar. Rezo por todos los heridos en este ataque, y por sus familias”, posteó Vance en X.

“Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida”, informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.

La funcionaria destacó que aunque no se sabe el motivo, ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación, que de acuerdo con McLaughlin ya había sufrido recientemente una amenaza de bomba.

La instalación de ICE está a lo largo de la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a diez personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró “ataque organizado”.

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde inició un tiroteo cruzado que dejó al menos una persona herida.