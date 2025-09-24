Gobierno de Sheinbaum alista sanciones a funcionarios por concesiones de agua irregulares y abre portal de denuncias

INFOBAE

La Conagua compartió su plataforma para que los ciudadanos puedan emitir su denuncia por el uso ilícito de los recursos hídricos

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que su administración buscará consolidar la autoridad del agua, con el propósito de regularizar el esquema de transmisiones y frenar el mercado negro de recursos hídricos.

Ante ello, la mandataria indicó que se aplicarán sanciones legales a los funcionarios responsables de otorgar concesiones de agua de forma irregular. Señaló que, en casos de reincidencia, podría recurrirse a la extinción de dominio, entre otras medidas.

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que, actualmente se han recibido cerca de mil 100 denuncias ciudadanas relacionadas con el uso del agua. Destacó que dicho proceso es clave para regularizar las concesiones, por lo que la institución puso a disposición un portal para la atención de esta problemática.