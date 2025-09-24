Lluvias y tormentas eléctricas este miércoles en Puebla capital 

Desde Puebla

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este miércoles, se espera un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde, especialmente alrededor de las 16:00 horas, con una acumulación estimada de 0 a 5 mm.

La temperatura se mantendrá con una máxima de 24°C y una mínima de 14°C.

Se reporta además un índice UV en nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

El pronóstico actual deriva del análisis de modelos meteorológicos regionales y se actualiza constantemente para ofrecer datos oportunos y precisos a la ciudadanía.

En esta temporada de lluvias, se recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones ante tormentas eléctricas: mantente en un lugar seguro, desconecta electrodomésticos y aléjate de postes de luz, cables y árboles. Estas acciones pueden prevenir accidentes y proteger tu integridad y la de tu familia.

Nos mantenemos en monitoreo constante a través de los radares de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Sistema Meteorológico Nacional (SMN). Recordamos a la población que la prevención y atención ante fenómenos hidrometeorológicos es una responsabilidad compartida.