El Festival Cultural Café y Chocolate llega del 10 al 12 de octubre al Museo Nacional De Culturas Populares En Coyoacán, con una fascinante edición de “Día De Muertos”

Descubre un Mundo de Sabores y Aromas en este EVENTO GRATUITO, lleno de Tradición, Cultura y Diversión.

El Mejor Café, Exquisitos Chocolates, Cientos de Productos Artesanales, Actividades Culturales Gratuitas, Maquillaje de Fantasía y Todo para tus Ofrendas.

El MUSEO NACIONAL DE CULTURALES POPULARES abrirá sus puertas para recibir a MÁS DE 60 EXPOSITORES que participarán en el FESTIVAL CULTURAL CAFÉ Y CHOCOLATE en COYOACÁN, que en esta ocasión será un evento especial lleno de colorido y mucho sabor, para celebrar una de las tradiciones más arraigadas y consentidas en México: “DÍA DE MUERTOS”.

Durante tres días, este festival permitirá experimentar aromas y descubrir un sinfín de sabores provenientes del café, cacao y chocolate y disfrutar de la magia de la festividad cultural que nos ha dado identidad ante el mundo; la auténtica manera en que los mexicanos rendimos culto a nuestros amados difuntos.

Este bello recinto estará decorado con papel picado, catrinas monumentales, alebrijes y muchos de los productos se presentarán con temática de “DÍA DE MUERTOS” y diseños divertidos para los más pequeños, por lo que podrás encontrar chocolates, galletas, dulces, pasteles y muffins, con figuras de calaveras, tumbas, murciélagos, casas embrujadas, duendes, brujas, fantasmas y calabazas, así como artesanías encantadoras.

El pan de muerto, las tradicionales calaveras de azúcar y chocolate, los inciensos, copal, velas con aroma y decorativas, mole y flores de cempasúchil, no pueden faltar en este festival, donde podrás conseguir todo para crear ofrendas espectaculares.

El FESTIVAL CULTURAL CAFÉ Y CHOCOLATE- EDICIÓN “DIA DE MUERTOS” EN COYOACÁN se llevará a cabo los días Viernes 10, Sábado 11 y Domingo 12 de Octubre de 2025, en un horario de 10 a 19 horas cada día, en el MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES ubicado en Av. Miguel Hidalgo No. 289, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX, un EVENTO GRATUITO que contará con la presencia de productores mexicanos de Café, Cacao, Chocolate y de una gran variedad de deliciosos productos artesanales como salsas, mermeladas, miel, postres y bebidas tradicionales como la espuma de cacao, agua de barranca, tascalate, pozol y agua de pinole, así como artesanos con joyería y manualidades increíbles, todos ellos provenientes de diversas regiones de México, quienes interactúan con el público explicando el contexto cultural sobre sus productos, ofreciendo degustaciones. Así será más fácil elegir lo que más te guste, para consumir en el lugar o llevar a casa.

Este evento cultural y gastronómico es ideal para consentir el paladar y no solo preparase para las fiestas de “DÍA DE MUERTOS” sino empezar a vivir los festejos, ya que hasta podrás maquillarte con hermosos diseños de catrinas, monstruos, hadas, vampiros, arañas y más.

También podrás participar en las Actividades Culturales Gratuitas que se han programado para esta edición:

Catas de Café, Taller Sensorial “Emociorama”, Ceremonias de Cacao, Chocolaterías Literarias, Cafés Filosóficos, Conferencias, Cuenta Cuentos, Música en Vivo y Danza.

Al llegar, no olvides registrarte en tu actividad favorita.

El FESTIVAL CULTURAL CAFÉ Y CHOCOLATE- EDICIÓN “DIA DE MUERTOS” EN COYOACÁN está diseñado para pasar todo el día disfrutando con familiares y amigos, deleitando el paladar en sana conviviencia.

Recuerda visitar el área de alimentos preparados. Encontrarás muchas delicias más.

Vive esta experiencia cultural y gastronómica única, desde un hermoso museo céntrico y seguro en el corazón de Coyoacán. ES GRATIS.

FESTIVAL CULTURAL CAFÉ Y CHOCOLATE- EDICIÓN “DÍA DE MUERTOS” EN COYOACÁN.

VIERNES 10, SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE OCTUBRE, 2025.

MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES.

Av Miguel Hidalgo No. 289, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX.

10 a 19 Hrs.

El Mejor Café de México, Exquisitos Chocolates y Dulces Temáticos, Gran Variedad de Productos Artesanales, Pan de Muerto y Todo para tus Ofrendas.

Catas de Café, Taller Sensorial “Emociorama”, Taller de Elaboración de Chocolate, Cafés Filosóficos, Conferencias, Cuenta Cuentos, Chocolaterías Literarias, Ceremonias de Cacao, Catrinas Monumentales y Alebrijes, Música en Vivo, Danza y Maquillaje de Fantasía.

¡ENTRADA LIBRE!

