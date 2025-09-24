Aférrate a tus sueños”: Chelis, rector de la Universidad del Deporte de Puebla, habla del proyecto que forma atletas y personas

Maricela Allende

Puebla. — José Luis Sánchez Solá, “el Chelis”, llegó a la función pública con la fama de entrenador temperamental y carismático; hoy suma un nuevo título: rector de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla. En entrevista exclusiva, el exdirector técnico del Puebla y comentarista de TV explicó a fondo el proyecto que, dice es —en su intención— único en el mundo.

“La Universidad del Deporte es algo totalmente novedoso. No la hay en todo el mundo”, afirmó el Chelis. La idea, explica, nació con el propósito de dar a los jóvenes deportistas algo más que entrenamiento: una base académica que sostenga su futuro si el deporte no resulta como sueño profesional. “Que tengan algo de dónde agarrarse, que es la academia, y de ahí nace la universidad”, dijo.

De la idea a las aulas: números, prueba y selección

Las clases arrancaron el 2 de septiembre. La oferta inicial contemplaba cupo para 120 estudiantes; hoy, relató Chelis, hay 298 inscritos. La convocatoria inicial atrajo a 1,181 aspirantes que llegaron motivados “con un sueño”, recordó el rector. Para entrar no bastan las ganas: la Universidad aplica pruebas físicas realizadas en una máquina especializada que determina si el aspirante está físicamente apto para una carrera deportiva de alto rendimiento. “No te dice que eres un magnífico futbolista… te dice si eres apto para ejercer deporte en alto rendimiento”, puntualizó.

Su campaña de reclutamiento se llamó “Aférrate a tus sueños”, el mensaje es realista: “Si no cumples las expectativas físicas… te vas; te vas mochado tú solo. Yo no te voy a quitar”, dijo.

Carreras y plan de estudios

La Universidad ofrece, por ahora, tres licenciaturas principales: Administración deportiva, Comunicación y Entrenamiento deportivos de alto rendimiento (con especialidad en cuatro deportes).

En el cuarto cuatrimestre se abre un tronco común y los alumnos se especializan en fútbol, baloncesto, boxeo o béisbol. En enero se incorporarán las materias de rehabilitación y psicología.

Sobre la distribución de alumnos, Chelis comentó que la licenciatura con más matrícula es Entrenamiento deportivo (164 alumnos), mientras que Comunicación Deportiva y Administración Deportiva cuentan con una cifra menor. “Hay más hombres que mujeres pero la Universidad es incluyente”, añadió, y destacó la presencia de un atleta paralímpico campeón nacional en 100 y 200 metros con preparatoria dentro del proyecto.

Infraestructura, becas y servicios

La universidad funciona con un esquema que incluye alimentación y, para quienes vienen de fuera, alojamiento: “Les doy desayuno, comida y cena y transporte; a los que son de fuera, cama en el Vásquez Raña en las nuevas instalaciones. A los que no pertenecen a los equipos representativos solo desayunan”, explicó Chelis.

Las instalaciones en proyecto contemplan capacidad para 1,800 alumnos cuando esté concluido el campus definitivo: dos gimnasios, cuatro rings de box, cancha de fútbol (compartible con fútbol americano).

Formación de entrenadores y trabajo con municipios

La Universidad del Deporte no sólo forma licenciados: también diseñó una estrategia para multiplicar escuelas deportivas en la entidad. Chelis relató que de la mano del Gobierno estatal, la universidad impartió cursos a 125 entrenadores provenientes de algunos municipios; cada presidente municipal envió personal para capacitarse y abrir luego academias locales. Asimismo, en octubre se pondrán en marcha 11 academias de béisbol para niños y niñas en municipios con estadios adecuados.

“El Deporte vuelve a ser el tejido social”, dijo el rector, explicando que la presencia de escuelas y actividades deportivas reactiva la comunidad, reduce el ocio y reconstruye vínculos locales.

Retos: tiempos, gobernanza y cultura de trabajo en equipo

Chelis reconoció dificultades administrativas: “Hay cosas que se pueden resolver en un día y te lo mandan a dos meses”, resaltó que Puebla siempre se ha caracterizado que trabajar en equipo siempre es un problema.

También habló del desafío político y organizativo de implementar algo “desde cero”: buscar sede, equipo de trabajo, presupuesto y convocatorias para contratar a los 22 docentes iniciales, seleccionados con la dirección académica.

Sobre las relaciones con las universidades existentes, defendió la especificidad del proyecto: “No es puro fútbol… no es la academia de Pachuca ni es sólo para una disciplina, son licenciaturas que buscan dar sustento académico al deportista”.

Humanizar al deportista: la misión en pocas palabras

Cuando se le preguntó por la misión del proyecto, Chelis fue contundente: “Hacer gente de bien”. Más que medallas, el rector enfatiza la formación integral: “No quiero un campeón que no sea hombre de bien”, dijo refiriéndose a su pupilo boxeador —el alumno Carreón— cuyo primer combate profesional está programado para el 27 de septiembre en el Salón Balcones del Sur (boleto a $120). “No quiero un campeón, quiero que sea un hombre de bien”, reiteró.

Una universidad “sexenal” y con vocación social

Chelis anticipa que la Universidad del Deporte trascenderá ciclos de gobierno: “La Universidad del Deporte no solo será sexenal”, afirmó, con la intención de crear una estructura estable. Entre las motivaciones sociales del proyecto está ofrecer alternativas frente a problemas graves: “Puebla es el mayor exportador de jóvenes para los cárteles… algo que no se puede tolerar”, advirtió.

Cierre: un proyecto con ambición y corazón

En la conversación se percibe el tono familiar y directo del Chelis —a veces severo con los alumnos, otras orgulloso y comprensivo—, pero sobre todo la convicción de que el deporte puede rehacer el tejido social y dar oportunidades reales. La Universidad del Deporte de Puebla aparece, en su narrativa, como una apuesta doble: formar atletas competitivos y proporcionarles herramientas académicas para la vida.