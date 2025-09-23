Renueva Congreso del Estado Comité Interno de Protección Civil

Staff/RG
- También, se aprueba el acuerdo para difundir campañas de protección civil en municipios aledaños al volcán Popocatépetl
La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado avaló la integración del Comité Interno de Protección Civil, el cual queda conformado de la siguiente manera:
- Presidenta Honoraria: Laura Artemisa García Chávez
- Miembro Honorario: Rafael Alejandro Micalco Méndez
- Coordinador General del Comité Interno: Julio Leopoldo de Lara Valera
- Coordinador del Comité Interno: Luis Antonio Muñoz López
- Coordinador Operativo: Ramón López Benítez
- Secretario Técnico: Jorge Corona Ramírez
Asimismo, se incluyen coordinadores de piso del Comité Interno de Protección Civil.
Al aprobarse la integración de este comité, el diputado Rafael Micalco Méndez reiteró que su principal función será organizar a todo el personal del Poder Legislativo en caso de una contingencia.
Por otra parte, la Comisión de Protección Civil aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de los municipios de Atlixco, Atzitzihuacán, Calpan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, San Nicolás de los Ranchos, Tianguismanalco y Tochimilco. El objetivo es que estos municipios difundan campañas de información y diseñen estrategias de emergencia municipal sobre las rutas de evacuación y la instalación de albergues en caso de una contingencia volcánica.
En su intervención, el diputado Elpidio Díaz Escobar, promovente del acuerdo, subrayó la importancia de que los municipios en mención actualicen su normatividad interna en materia de protección civil, con la finalidad de proteger y salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en esa zona de riesgo.
A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez, Celia Bonaga Ruiz, Elpidio Díaz Escobar, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Ana Laura Gómez Ramírez y Guadalupe Yamak Taja.
