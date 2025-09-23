Pacientes denuncian abusos económicos de hospitales privados

EL VALLE

Las quejas por cobros excesivos, falta de transparencia y prácticas abusivas en hospitales privados del Estado de México se han multiplicado en los últimos años, evidenciando un problema que afecta directamente la economía y la salud de los pacientes.

Usuarios han reportado facturas infladas, retención de pacientes hasta que se cubren los pagos y sobrecostos en procedimientos médicos que deberían ser estándar, mientras las aseguradoras concentran la mayoría de los contratos y no siempre protegen a quienes contratan seguros de gastos médicos.

En México, los seguros de gastos médicos mayores se han convertido en un lujo insostenible para millones de personas, especialmente mayores de 45 años, debido a incrementos desmedidos en sus primas y a un supuesto “pacto” entre aseguradoras y hospitales que termina por perjudicar directamente a los pacientes.

Las aseguradoras diseñan planes que suben hasta 70% por año después de los 45 años de edad, lo que orilla a muchos usuarios a abandonar sus pólizas cuando más las necesitan.

El problema se agrava por los convenios entre aseguradoras y hospitales, pues las compañías exigen a los centros privados descuentos de hasta 30% a cambio de enviarles pacientes.

Ante este panorama, el hospital termina inflando precios, ya que un procedimiento que debería costar 70 mil pesos sin seguro, con seguro llega a 140 mil.

En este contexto es importante destacar el impacto de la llamada inflación médica, un concepto que engloba el aumento constante de los precios de la atención médica, hospitalaria, medicamentos y estudios, y que suele ser mayor a la inflación general.

En un webinar realizado por la organización Soy Paciente, Frida Romay, de Cero Desabasto, indicó que se estima que la inflación médica en México se ubique en 14.9% al cierre de este año, con lo que se posicionaría como uno de los países latinoamericanos con mayor aumento de precios.

“Las proyecciones para el 2025 son aún más preocupantes pues México podría alcanzar una inflación médica de 14.9%, una de las más altas de Latinoamérica, donde el promedio estimado es de 10.1%, según datos de Willis Tower Watson”, agregó