Reabren la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez
Aviso importante para automovilistas:
¡El tránsito vehicular sobre la autopista México-Tuxpan ha sido reabierto!
El paso es controlado, así que te pedimos manejar con mucha precaución.
La empresa ya está en camino para realizar el traspaso del combustible que aún queda en el contenedor, por lo que te pedimos estar atento a las indicaciones y manejar con cuidado.
