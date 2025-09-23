Tiran en Tepeaca cadáveres de dos ejecutados

Desde Puebla

Fueron hallados los cadáveres de dos personas ejecutadas y abandonadas con un narco mensaje en Tepeaca.

La mañana de este martes al lado del Hotel Campestre María Isabel y el camino que conduce a la junta auxiliar San Pablo Actipan.

A través de reportes a cuerpos de emergencia, se informó el hallazgo de cadáveres con un narco mensaje a otros miembros de algún grupo delictivo de la zona.

Los dos occisos fueron trasladados al anfiteatro del barrio del Santuario en esta cabecera municipal.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas, su edad y de dónde eran.