A nivel nacional, Armenta presenta el centro de salud para niños y adolescentes 

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, realizó la presentación a nivel nacional del primer Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami).
En su intervención, resaltó que para la instalación del centro fueron adquiridos equipos especializados, como dos estimuladores magneticos, entre otras tecnologías.
Por otra parte, el mandatario poblano anunció la Carrera Panamericana que regresará a Puebla después de ocho años.
Se llevará a cabo en octubre con la participación de 11 entidades federativas.
La llegada de la carrera constribuye a la promoción turistica de Puebla,generará derrama economica para el sector hotelero, restaurantero y comerical, principalmente en la capital y 50 municipios donde pasará.
You may also like
-
Tiran en Tepeaca cadáveres de dos ejecutados
-
Reabren la autopista México-Tuxpan
-
PC atendió fuga de gas por camioneta de carga en San José del Conde
-
Video: 25 y 26 de septiembre, la BUAP tendrá el Séptimo Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible
-
Martes de lluvias con tormenta eléctrica en Puebla capital