A nivel nacional, Armenta presenta el centro de salud para niños y adolescentes 

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, realizó la presentación a nivel nacional del primer Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami).

En su intervención, resaltó que para la instalación del centro fueron adquiridos equipos especializados, como dos estimuladores magneticos, entre otras tecnologías.

Por otra parte, el mandatario poblano anunció la Carrera Panamericana que regresará a Puebla después de ocho años.

Se llevará a cabo en octubre con la participación de 11 entidades federativas.

La llegada de la carrera constribuye a la promoción turistica de Puebla,generará derrama economica para el sector hotelero, restaurantero y comerical, principalmente en la capital y 50 municipios donde pasará.