Video: En los próximos días comenzará rehabilitación de la fuente de San Miguel 

María Tenahua

La gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del ayuntamiento de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, señaló que la próxima semana comienza intervención en la fuente de San Miguel.

A finales de agosto, fue vandalizada por un grupo de activistas en una marcha por las desapariciones forzadas, la funcionaria municipal comentó que el monto que se destinará lo tendrá que definir el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Como es un inmueble patrimonial, el INAH debe intervenir, por ello, está en el análisis el recurso.

Intervienen esculturas de la 5 de Mayo

Ha comenzado la rehabilitación de las ocho esculturas en el corredor peatonal 5 de Mayo, así como las alas de la calle 6 Oriente y el Beato de San Sebastián, el mercado de artesanías El Parián.

Por ello, la figura del escritor poblano Pedro Ángel Palou ya fue cubierta con plástico color negro.

Desde este lunes inició el mantenimiento.

Se destinaron 700 mil pesos para esta intervención, se espera concluir las labores el 10 de octubre, solicitar a la gente que evite vandalismo, debido a que varias estaban con grafitis o, en el caso del Beato, sin manos.