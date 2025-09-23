7ma Jornada de Prevención del Suicidio en la BUAP

Más de 7 mil universitarios participan en este programa de sensibilización y prevención

Desde Puebla

Con el propósito de sensibilizar a los jóvenes sobre el suicidio como problema de salud pública, la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU), de la BUAP, llevó a cabo la Séptima Jornada de Prevención del Suicidio, en 34 unidades académicas de las áreas de Ciudad Universitaria, Salud y Centro, así como en CU2 y complejos regionales.

Con la participación de profesionales de la salud mental, el programa estuvo conformado por 96 actividades -ponencias, talleres y muestras de cine- enfocadas al autocuidado emocional, desarrollo de la resiliencia, manejo de duelos por pérdidas, redes de apoyo, técnicas de relajación y reducción del estigma, entre otros temas útiles para identificar y prevenir la conducta suicida.

Organizada por la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional, de la DAU, la Séptima Jornada de Prevención del Suicidio se realizó durante las primeras semanas de septiembre, con la participación de más de 7 mil alumnos, académicos y administrativos.

Este tipo de programas complementan los servicios gratuitos que ofrece la DAU para el bienestar emocional de la comunidad estudiantil, como son las terapias individuales, grupales y la Línea de Atención a Crisis (2223 44 89 05), disponible los 365 días del año, en horario de 9:00 a 21:00 horas.

De acuerdo con esta dependencia, de abril a agosto de este año, 8 mil 670 estudiantes recibieron atención psicológica o grupal por diversas circunstancias, como crisis de ansiedad o pánico, tristeza, irritabilidad, distimia, depresión, problemas de pareja y conflictos familiares. Además, 118 alumnos llamaron a la Línea de Atención a Crisis Emocional por episodios de depresión, ansiedad y problemas de pareja.

El servicio de atención al bienestar emocional, que se solicita en la página www.dau.buap.mx, se encuentra disponible en todas las unidades académicas para estudiantes de educación superior y posgrados. Para el nivel medio superior es necesario ser canalizado a través del servicio de Apoyo Psicopedagógico y Orientación Educativa (APOED) de cada preparatoria, junto con una copia de identificación oficial de la madre, padre o tutor, quienes tienen que acudir a la primera cita para informarles sobre el plan terapéutico.