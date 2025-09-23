PC atendió fuga de gas por camioneta de carga en San José del Conde

Erika Méndez
La dirección de Protección Civil (PC) de Puebla atendió una fuga de gas en camioneta de carga en la colonia San José del Conde, Puebla.
El incidente ocurrió por la desconexión de la válvula de un cilindro de 120 litros, se necesitó la ayuda de bomberos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En conjunto, realizaron el cierre oportuno, eliminaron el riesgo. Y la situación quedó controlada y sin peligro para la población.
