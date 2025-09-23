25 y 26 de septiembre, la BUAP tendrá el Séptimo Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible

María Huerta
El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP llevará a cabo este 25 y 26 de septiembre el Séptimo Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible.
Jorge Luis Castillo, director del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, explicó que el foro busca identificar un diagnóstico que permita solucionar los problemas ambientales y sociables que evitan el desarrollo en el país.
Por su parte, Mario Miguel Carrillo Huerta, presidente del Comité organizador, reconoció que el desarrollo sostenible no se da de manera natural.
