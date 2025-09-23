49ers vencen a Cardinals con un agónico gol de campo en la Semana 3 de la NFL

MILENIO

En el primer juego de la temporada en casa, los 49ers recibieron a los Cardenales de Arizona en la Semana 3 de la NFL, en un partido emocionante y dramático que se definió hasta la última jugada con el triunfo de los Niners 16-15.

Los dos equipos venían de ganar sus dos primeros juegos y ahora se enfrentaban por el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

No se hicieron daño durante el primer cuarto, aunque al principio del juego, el defensivo Nick Bosa sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó el resto del juego y podría perderse el resto de la campaña. Fue hasta el segundo cuarto cuando las ofensivas empezaron a responder, pero solo les alcanzó para goles de campo, yéndose al descanso del medio tiempo 6-3 a favor de los locales.

Las defensivas dominaron y en el tercer cuarto Arizona empató el encuentro con otro gol de campo. Para destacar que los Cardenales sufrieron una baja considerable, su corredor estrella James Conner, sufrió un esguince en el tobilo y se perderá varias semanas.

Durante el último cuarto, vinieron las mejores acciones del encuentro y con gran actuación del su receptor Ricky Pearsall que atrapo un espectacular pase de 34 yardas que dejó a los 49ers en la antesala de irse arriba en el marcador; el quarterback Mac Jones conectó un pase en la zona de anotación a su fullback Kyle Juszczyk y movían el marcador a su favor por 13-6.

Arizona reaccionó y su quarterback Kyler Murray conetó con su ala cerrada Trey McBride para igualar el juego a 13 tantos. La defensiva de Arizona hacia su trabajo y presionó al QB de los 49ers Mac Jones en la zona de anotación, dándole dos puntos y poniendo arriba a los pájaros rojos 15-13.

Con menos de 2 minutos en el reloj, San Francisco tomó posesión del balón y empezó a mover las cadenas con dinámicas jugadas del corredor estrella Christian McCaffrey y el receptor Kendrick Bourne, acercando al pateador Eddy Piñeiro. Con solo 4 segundos para acabarse el partido, Piñeiro conectó el gol de campo del gane de 35 yardas y así los 49ers ganaron el partido por 16-15 y se van de lideres de la división y con récord perfecto.

La siguiente semana los 49ers reciben a los Jaguares de Jacksonville.