Calendario oficial de la Liga Mexicana de Softbol para Temporada 2026

SÉPTIMA ENTRADA
La Liga Mexicana de Softbol vivirá la tercera temporada de su historia con los 8 equipos intentando coronarse en la próxima Serie de la Reina. No te pierdas ningún detalle de la próxima temporada en la única liga profesional de softbol femenil y conoce el calendario oficial de la Temporada 2026 de la LMS.
¿Cuándo empieza la Liga Mexicana de Softbol en 2026?
La Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol comenzará el próximo jueves 22 de enero cuando las campeonas de Diablos Rojos Femenil reciban a Charros de Jalisco Femenil en el Estadio Alfredo Harp Helú, uno de los 4 partidos en la jornada inaugural que también tendrá a Algodoneras enfrentando a El Águila, Naranjeros Femenil visitando a Bravas y Olmecas ante Sultanes Femenil.
El calendario está conformado por 28 juegos en 14 series de dos partidos que se disputarán de jueves a domingo, por lo que cada equipo podrá enfrentar a sus 7 rivales en la temporada en casa y de visita.
Calendario completo de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol
Consulta el calendario completo en PDF desde el sitio oficial de la LMS aquí.
¿Cuáles son las fechas destacadas del calendario LMS 2026?
El calendario está lleno de emociones con algunas fechas importantes que hay que marcar en el calendario:
- 22 de enero: Día inaugural – Charros Femenil vs. Diablos Femenil / Algodoneras vs. El Águila Softbol / Naranjeros Femenil vs. Bravas / Las Olmecas vs. Sultanes Femenil.
- 24 de enero: Sultanes vs. Algodoneras, presentación en casa de las Unión Laguna.
- 29 de enero: Naranjeros Femenil vs. Las Olmecas, debut en casa para Tabasco.
- 29 de enero: Bravas vs. Sultanes Femenil, reedición de la Semifinal 2025.
- 31 de enero y 1 de febrero: Sultanes Femenil vs Diablos Femenil, reedición de la Serie de la Reina 2025
- 5 de febrero: Bravas vs. Charros Femenil / Las Olmecas vs. Naranjeros Femenil, presentación en casa de Charros y Naranjeros.
- 14 de febrero: Diablos Femenil vs Charros Femenil, reedición de la Semifinal 2025.
- 19 y 20 de febrero: Sultanes Femenil vs Charros Femenil, reedición de la Serie de la Reina 2024.
- 8 de marzo: Diablos Femenil vs. Sultanes Femenil / Bravas vs. El Águila / Las Olmecas vs. Algodoneras / Charros Femenil vs Naranjeros Femenil – último día de la temporada regular 2026.
- 10 de marzo: Comienzo de las Semifinales 2026 de la LMS.
- 17 de marzo: Inicio de la Serie de la Reina 2026.
