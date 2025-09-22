Más de 300 expedientes por colocación de rejas y jaulas: Karina Romero

María Tenahua

La secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, Karina Romero, señaló que, en los fraccionamientos y unidades habitacionales, como Castillotla y Bosques de San Sebastián, se colocan más rejas y jaulas, que la gente defiende con 30 amparos.

Explicó que este tipo de estructuras no está permitido por el gobierno de la ciudad, toda vez que el Código Reglamentario Municipal (Coremun) los prohíbe.

Señaló que, al acudir al retiro de estas estructuras, las personas recurren al recurso jurídico, por lo tanto, la administración también tiene que actuar y, al llegar a la dependencia, encontraron 345 expedientes.