Presunta bala perdida lesiona a hombre en Tehuacán

By Redaccion2 / 22 septiembre, 2025

Desde Puebla

Presuntamente un hombre disparó para ahuyentar a su ganado, pero a otro que pasaba en compañía de su esposa una bala alcanzó a lesionarlo en Tehuacán.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Pablo Tepetzingo.

 

