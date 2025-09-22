Presunta bala perdida lesiona a hombre en Tehuacán

Desde Puebla
Presuntamente un hombre disparó para ahuyentar a su ganado, pero a otro que pasaba en compañía de su esposa una bala alcanzó a lesionarlo en Tehuacán.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Pablo Tepetzingo.
You may also like
-
Más de 300 expedientes por colocación de rejas y jaulas: Karina Romero
-
Ayuntamiento detecta 11 socavones entre San Jerónimo y Romero Vargas
-
Raíces que nos unen: BUAP siembra ahuehuetes en Ciudad Universitaria
-
Puebla, sexto estado del país en delitos entre enero y agosto 2025: SNSP
-
Gobierno estatal impulsa seguridad y salud laboral en Puebla