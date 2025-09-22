Ayuntamiento detecta 11 socavones entre San Jerónimo y Romero Vargas

María Tenahua
El subsecretario de obras del municipio de Puebla, Edgar Dávila, informó que en las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas y San Jerónimo han detectado más socavones.
En este sentido, indicó que realizó un recorrido la secretaría de Movilidad e Infraestructura, para detectar este tipo de afectaciones en las vialidades en intervención inmediata.
Asimismo, comentó que estos hundimientos se verificaron hace unos días, pero cada semana atiende entre tres a cuatro en diferentes puntos de la ciudad.
You may also like
-
Raíces que nos unen: BUAP siembra ahuehuetes en Ciudad Universitaria
-
Puebla recibirá 5 mil mdp más en el paquete fiscal 2026
-
SSP instaló 168 cámaras de vigilancia en fraccionamientos de Puebla capital
-
Detienen a presunto ladrón dentro de un coche en Tehuacán
-
Ambulantes exigen al ayuntamiento frenar a la 28 de Octubre