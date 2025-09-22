Ayuntamiento detecta 11 socavones entre San Jerónimo y Romero Vargas

María Tenahua

El subsecretario de obras del municipio de Puebla, Edgar Dávila, informó que en las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas y San Jerónimo han detectado más socavones.

En este sentido, indicó que realizó un recorrido la secretaría de Movilidad e Infraestructura, para detectar este tipo de afectaciones en las vialidades en intervención inmediata.

Asimismo, comentó que estos hundimientos se verificaron hace unos días, pero cada semana atiende entre tres a cuatro en diferentes puntos de la ciudad.