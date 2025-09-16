Chocarán capitalinos “Duro” Madera vs Córdova García en coestelar de Round Zero Upper Fight

Staff/RG

Se medirán a seis rounds en el Salón Ribera de Monterrey

El boxeador capitalino, Julio “Duro” Madera, se medirá ante su coterráneo Alfonso Córdova García, en el combate coestelar del XV Aniversario de Round Zero Upper Fight presentado por Grupo Elektra, que se celebrará el próximo jueves en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Madera Salgado (5-3-0) intentará salir con el brazo en el alto del pleito pactado a seis asaltos en el peso ligero.

En tanto, Córdova García (3-0-0) buscará seguir con su paso invicto en el profesionalismo, en el que tuvo su primera experiencia en octubre del año pasado.

“Julio Madera viene en racha ganadora, tendrá un rival muy bueno”, apuntó José Antonio “Charro” Hernández, organizador de la velada.

Por su parte, el pugilista regiomontano, Oziel “Ruso” Santoyo (19-5-1), se verá las caras frente al capitalino Iván Cortés García (6-8-0), en la pelea estelar de la noche, a ocho asaltos en la división superwelter.

“Tenemos la función ‘Es más mexicano’, una buena cartelera donde Oziel Santoyo contra Iván Cortés, una contienda bastante interesante y buena”, subrayó el también manager.

Por su parte, el regiomontano Marco Antonio “Ruzito” Montoya (1-0-0) hará frente a Alán Bedolla, en choque a cuatro episodios en los 50 kilogramos.

“Montoya es uno de los prospectos más importantes de Round Zero, con 16 años, va por su segunda victoria contra Bedolla”, detalló Hernández Díaz Torre.

Asimismo, en el combate que abrirá la cartelera, de peleadores debutantes, el regiomontano Fabio “Serio” Flores chocará frente al tamaulipeco José Fernando Landín, a cuatro rounds en los 72 kilogramos.

La función de Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra se podrá ver en vivo el próximo jueves a partir de las 20:00 horas en la página de Facebook de Round Zero y en el canal de televisión por cable AYM Sports.