Juez de Control vinculó a proceso a presunto partícipe en el homicidio de tres hombres en Zacatlán

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que derivado de los actos de investigación realizados en torno a un evento de privación de la vida de tres personas en el municipio de Zacatlán, se obtuvo la vinculación a proceso de Andrés N., señalado como probable partícipe en los hechos.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el 8 de febrero del presente año, las víctimas fueron privadas de su libertad y posteriormente trasladadas a un paraje ubicado en el kilómetro 69+800 de la autopista estatal 119 Tlaxco–Tejocotal, dentro del referido municipio. En ese lugar, varios sujetos habrían privado de la vida a los tres hombres, abandonando sus cuerpos al interior de un vehículo.

Como resultado del análisis técnico de los elementos recabados por la Fiscalía del Estado, se identificó a Andrés N., como presunto partícipe en el ilícito. En consecuencia, se solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso datos de prueba que permitieron al Juez de Control dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de homicidio calificado, imponiéndole además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.