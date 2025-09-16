Más sensatez en las decisiones políticas y menos cálculos inmediatos

MÉXICO EVALÚA
Cuando las decisiones de política pública se toman más por conveniencia política que por evidencia y sensatez, el resultado es la desconfianza, el estancamiento e, incluso, el retroceso.
En materia fiscal, el Paquete Económico 2026 privilegia el endeudamiento para sostener gasto corriente y a Pemex, más que para impulsar inversión productiva. Esta estrategia compromete a las generaciones futuras y reduce el margen para salud, educación o infraestructura. La alternativa es clara: replantear las reglas fiscales y vincular la deuda a proyectos que eleven productividad e innovación.
En salud, el IMSS-Bienestar amplió la población objetivo, pero con menor gasto per cápita, lo que disparó el gasto de bolsillo. La ruta para corregirlo está trazada: integrar al sector privado bajo regulación estatal, certificar consultorios de farmacias y digitalizar expedientes, colocando al paciente en el centro del sistema.
Finalmente, la oportunidad histórica del nearshoring exige una modernización regulatoria real. Casos como Querétaro muestran que la tramitología y normas redundantes restan competitividad. Reducir cargas administrativas no es un detalle técnico: es condición para aprovechar inversiones estratégicas.
El mensaje es claro: si México quiere dejar atrás el estancamiento, debe reemplazar la política basada en cálculos inmediatos por una agenda sustentada en evidencia, instituciones sólidas y visión de largo plazo.
You may also like
-
Nuevas imágenes del EHT revelan giros inesperados en la polarización de M87*
-
Vinculan por segunda vez a ex gobernador de Nayarit por operación con recursos de procedencia ilícita
-
Aumenta a 17 el número de decesos por explosión de pipa en Iztapalapa
-
En Palmar de Bravo “festejan” la independencia de México…con el aesinato de un joven
-
Murieron tres personas tras accidente en la autopista México-Tuxpan