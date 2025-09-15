Los Tigres del Norte nominados a Premios Billboard de La Música Latina 2025

Staff/RG

Los Tigres del Norte, un nombre que se ha convertido en leyenda, suma un logro más a su exitosa trayectoria al ser anunciados como uno de los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en la categoría Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.

Esta nominación, reafirma el por qué ‘Los Jefes de Jefes’ se han convertido en un precedente de todas las nuevas generaciones de artistas en todos los géneros musicales, siendo los íconos musicales más reconocidos a nivel mundial; embajadores de nuestra música y cultura mexicana.

Actualmente, Los Tigres del Norte se encuentran en su gira “La Lotería”, que tiene fechas confirmadas hasta mayo del 2026, abarcando diversas ciudades de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica

Premios Billboard de la Música Latina es uno de los eventos de mayor trayectoria y prestigio de la industria de la música latina y será transmitida EN VIVO por Telemundo el jueves 23 de octubre a las 8pm/7c desde el James L. Knight Center en Miami, Florida.