Muere Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a su nieta de la explosión en Puente de la Concordia

La mujer, quien trabajaba como checadora de ruta en la zona donde ocurrió el accidente, se encontraba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas
Alicia Matías Teodoro, la mujer que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia, murió la noche de este 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encontraba internada.
Poco después de las 21 horas comenzó a circular la información sobre el deceso de la mujer de 49 años, quien trabajaba como checadora de ruta de transporte público en la zona donde ocurrió el incidente.
La mujer sufrió quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo, por lo que su estado era bastante delicado.
Sube el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa
El deceso de Alicia Matías Teodoro se suma al de otras 10 personas.
Esta tarde la Secretaría de Salud informó sobre las personas fallecidas a raíz del accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza:
Ana Daniela Barragán Ramírez
Misael Cano Rodríguez
Irving Uriel Carrillo Reyes
Carlos Iván Contreras Salinas
Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros
Eduardo Noé García Morales
Juan Antonio Hernández Betancourt
Jorge Islas Flores
Juan Carlos Sánchez Blas
José Armando Antillón Crescencio
De acuerdo con la información confirmada por la dependencia, hasta la tarde de este viernes 12 de septiembre han dado de alta a 22 pacientes, mientras que 54 personas continúan hospitalizadas.
