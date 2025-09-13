Muere Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a su nieta de la explosión en Puente de la Concordia

La mujer, quien trabajaba como checadora de ruta en la zona donde ocurrió el accidente, se encontraba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas

Infobae

Alicia Matías Teodoro, la mujer que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia, murió la noche de este 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encontraba internada.

Poco después de las 21 horas comenzó a circular la información sobre el deceso de la mujer de 49 años, quien trabajaba como checadora de ruta de transporte público en la zona donde ocurrió el incidente.

La mujer sufrió quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo, por lo que su estado era bastante delicado.

Sube el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El deceso de Alicia Matías Teodoro se suma al de otras 10 personas.

Esta tarde la Secretaría de Salud informó sobre las personas fallecidas a raíz del accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza:

Ana Daniela Barragán Ramírez

Misael Cano Rodríguez

Irving Uriel Carrillo Reyes

Carlos Iván Contreras Salinas

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noé García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores

Juan Carlos Sánchez Blas

José Armando Antillón Crescencio

De acuerdo con la información confirmada por la dependencia, hasta la tarde de este viernes 12 de septiembre han dado de alta a 22 pacientes, mientras que 54 personas continúan hospitalizadas.