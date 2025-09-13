Ambiente, ritmo y sabor en la Gran Feria de Cholula con Los Askis

*La agrupación sorprendió a más de 8 mil personas en la Plaza de la Concordia*

Desde Puebla

*13 de septiembre, 2025, San Pedro Cholula, Pue. –* La Gran Feria de San Pedro Cholula sigue llenando de color, alegría y tradición a miles de visitantes. Entre pasillos de comercio, actividades culturales y una cartelera artística de primer nivel, la Plaza de la Concordia volvió a vibrar con la presentación estelar de Los Askis, uno de los grupos más queridos por el público cholulteca.

Con su inconfundible ritmo andino, la agrupación puso a cantar y bailar a más de 8 mil asistentes, quienes, pese a la lluvia, abarrotaron el foro artístico para disfrutar de una velada inolvidable.

En rueda de prensa previa al concierto, la presidenta municipal destacó el cariño y arraigo que la ciudadanía tiene hacia Los Askis, reiterando que siempre tendrán las puertas abiertas para presentarse en Cholula.

Por su parte, los integrantes de la agrupación agradecieron la invitación de la administración municipal 2024-2027 y aseguraron que cada visita les deja un grato recuerdo, augurando y cumpliendo una noche memorable en el marco de la feria.

Durante más de dos horas, Los Askis interpretaron éxitos como “Regresa Amor”, “Vienes y Te Vas”, “Ay El Amor”, “Amigos Nunca”, “Niña Enamorada” y “Cumbia Azteca”, acompañados en el escenario por danzantes cholultecas que enriquecieron con su energía y colorido cada coreografía.

Con música, tradición y un ambiente inigualable, la Gran Feria de Cholula reafirma su lugar como uno de los encuentros culturales más importantes del estado.