Consejo Universitario nombra a la doctora Lilia Cedillo Ramírez como titular de la Rectoría de la BUAP

Después de un proceso electoral sin contratiempos, válido y legal

Desde Puebla

En estricto apego a la ley universitaria y sus estatutos, durante la XIII Reunión y Décima Segunda Sesión Extraordinaria, el Consejo Universitario efectuó el nombramiento de la doctora María Lilia Cedillo Ramírez como titular de la Rectoría de la BUAP, periodo 2025-2029, después de que por mayoría de votos de los sectores que integran la comunidad universitaria resultara electa para ocupar este cargo, con 175 votos sectoriales de un total de 223.

Además, se aprobó el informe de la Comisión Electoral, en el cual se destacó que las fechas y condiciones establecidas en la convocatoria se cumplieron y fueron idóneas para que esta jornada se llevara a cabo sin incidencias, lo que garantizó la legalidad del proceso y la libre participación de los universitarios.

Se informó también que se realizó el conteo de los votos y las actas correspondientes. Posteriormente, se constató que todos los paquetes electorales fueron remitidos a la sede de la Comisión Electoral, a fin de efectuar el cómputo y escrutinio de cada una de las urnas. También se reportó que no se recibieron escritos de impugnación; tampoco existen solicitudes pendientes por resolverse, por lo que el proceso fue declarado válido y legal.

De acuerdo con el dictamen, la participación del sector de alumnos fue de 81 mil 574; de académicos 4 mil 534; de no académicos 3 mil 385; y de directores 44.

En cuanto a los votos: 41 mil 150 fueron para la doctora Lilia Cedillo; para César Cansino, 31 mil 863; y para Ricardo Paredes, 9 mil 706. Cabe destacar que el total de votos nulos fue de 6 mil 818, además de que el número de boletas sobrantes fue de 52 mil 90, y el de boletas empleadas, de 89 mil 537.