Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Grupo Niche se unen para presentar “Mi mundo al revés”

Staff/RG

Una alianza explosiva entre dos instituciones de la música tropical

Grupo Cañaveral se une a Grupo Niche en una poderosa colaboración, sin precedentes, para presentar su nuevo sencillo “Mi Mundo Al Revés”. Este dueto celebra la unión de dos de las instituciones de música tropical más relevantes en el género y representa un puente cultural entre la salsa colombiana y la cumbia mexicana.

“Mi Mundo Al Revés” es parte del álbum “Tributo a una leyenda: Humberto Pabón (Volumen 2)”, un proyecto especial que celebra la vida y los más de 60 años de trayectoria de una figura fundamental en el género y líder de Grupo Cañaveral, Don Humberto Pabón.

Escrita por José Aguirre, quien además participa como productor junto a Emir Pabón, la canción es una declaración de un amor dulce e intenso que viene acompañado de una vibrante melodía llena de ritmo que invita a bailar. Este lanzamiento viene acompañado de un video musical, grabado en la CDMX, destacando una gran producción visual que acompaña a la perfección la intensidad del tema y muestra la amistad y el profundo respeto entre ambas agrupaciones.

Además, esta colaboración no quedará solo en esta entrega, sino que trasciende al escenario de la Arena CDMX con su presentación ‘Salsa Cumbión’, la fiesta del año que reunirá a los amantes de la cumbia y salsa el próximo 28 de noviembre.

Con este lanzamiento, Grupo Cañaveral continúa el camino iniciado con el volumen 1 de este tributo, sumando nuevas colaboraciones y renovando su compromiso con el legado musical de Don Humberto Pabón, quien marcó una época en la música.