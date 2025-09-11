“Guerra de Chistes” llena de humor la Gran Feria de Cholula

Staff/RG

Los comediantes hicieron reír a cientos de visitantes en el día 12 del Foro Artístico

10 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – La Gran Feria de San Pedro Cholula sigue sorprendiendo a propios y visitantes con grandes espectáculos en el Foro Artístico, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de atraer más turismo y fortalecer la economía local.

En esta ocasión, se presentó la reconocida agrupación Guerra de Chistes, integrada por Radamés de Jesús, Juan Carlos Casasola y la Wanders Lover, quienes llenaron de carcajadas la Plaza de la Concordia con su característico estilo de comedia.

El público disfrutó de una noche llena de risas, anécdotas y buen humor, mientras los comediantes agradecieron el cálido recibimiento y expresaron su deseo de regresar a San Pedro Cholula en futuras ediciones.

Como parte del reconocimiento a su participación, la titular de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, Nohemí Luna, acompañada de directores de la dependencia, entregó un reconocimiento a los integrantes de Guerra de Chistes a nombre de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, por compartir su talento con las y los cholultecas.

La Gran Feria de San Pedro Cholula invita a todas y todos a seguir disfrutando de sus actividades, recorriendo los pasillos de la feria, el Corredor de Pueblos Mágicos y el Corredor Gastronómico, que estarán disponibles hasta el próximo 16 de septiembre.