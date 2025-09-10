Charros vs Diablos Rojos: Dónde ver la Serie del Rey, pronóstico y horario del primer juego del Campeonato

MARCA
Comienza la definición por el título en la Liga Mexicana de Béisbol en un duelo que promete emociones.
La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) definió a sus campeones de zona y con ello, también a los equipos que jugarán la Serie del Rey 2025: Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México.
Charros de Jalisco llegan después de vencer 4-1 a los Sultanes de Monterrey para acceder a la Serie del Rey. Este fue el segundo triunfo de los jaliscienses frente a los Fantasmas Grises en una misma postemporada, ya que lograron vencerlos en la Primera Ronda y ahora van en busca de conseguir el campeonato de la LMB.
Del otro lado, los Diablos Rojos del México derrotaron 4-2 a los Piratas de Campeche para coronarse en la Zona Sur y así acceder a su Serie del Rey/Serie Final número 25 en toda su historia. Ambas novenas van en busca de coronarse como el campeón de la LMB y hoy comienza ese camino.
Antecedentes Charros vs Diablos Rojos
Este será el primer enfrentamiento entre jaliscienses y escarlatas en 30 años, ya que la franquicia de béisbol en Jalisco desapareció por un largo tiempo. En cuanto a postemporada, solamente hay un enfrentamiento entre Diablos y Charros fue en 1974 donde los capitalinos se impusieron 4-2.
¿A qué hora juegan Charros vs Diablos Rojos?
El primer juego de la Serie del Rey entre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México se jugará este miércoles 10 de septiembre a las 7:00 pm (tiempo del centro del país).
¿En qué estadio juegan Charros vs Diablos Rojos?
El Estadio Alfredo Harp Helú recibirá el primer juego de la Serie del Rey entre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México.
¿Por dónde ver el partido Charros vs Diablos Rojos?
Para fortuna de los aficionados, el primer juego entre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México se podrá ver en televisión por Canal 6, ESPN, TVC Deportes, Hi-Sports y AyM Sports; en streaming habrá transmisión en Disney+, LMB TV y Claro Sports (YouTube).
Pronóstico Charros vs Diablos Rojos
Luego de una impecable temporada regular y con el apoyo de la afición que se hará presente en el Alfredo Harp Helú, serán los Diablos Rojos del México quienes tomen ventaja en la Serie del Rey venciendo a Charros de Jalisco.
¿Qué pitchers abrirán el Juego 1 entre Charros vs Diablos Rojos?
- Charros de Jalisco: Luis Payan
- Diablos Rojos del México: Ricardo Pinto
Calendario Serie del Rey 2025
- Juego 1: miércoles 10 de septiembre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos
- Juego 2: jueves 11 de septiembre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos
- Juego 3: sábado 13 de septiembre Diablos Rojos vs Charros de Jalisco
- Juego 4: domingo 14 de septiembre Diablos Rojos vs Charros de Jalisco
- Juego 5: lunes 15 de septiembre Diablos Rojos vs Charros de Jalisco *
- Juego 6: miércoles 17 de septiembre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos *
- Juego 7: jueves 18 de septiembre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos *
