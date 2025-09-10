Canelo vs Crawford: ¿Qué saber? Horario, cartelera, apuestas y más

ESPN

Consulta todo sobre la megapelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, incluyendo transmisión, pesaje y más.

Canelo Álvarez pone su campeonato indiscutible de peso supermediano en juego contra Terence Crawford en una megapelea este viernes 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium en Las Vegas que se transmitirá en vivo por Netflix.

Canelo es el primer boxeador masculino en la Era de los 4 cinturones (desde 2004) en ser dos veces campeón indiscutible en la misma categoría de peso. Crawford fue previamente campeón indiscutible tanto en peso welter como en peso superligero, y sube dos categorías de peso, de 154 a 168 libras, para desafiar a la superestrella mexicana en un combate entre dos de los mejores y más importantes boxeadores de la década pasada.

Canelo (62-2-2, 39 KOs), la estrella más grande del deporte, viene de vencer por decisión unánime al cubano William Scull en mayo para recuperar el campeonato indiscutible de las 168. Ha ganado seis peleas consecutivas desde que perdió contra Dmitry Bivol, cuando compitió por el título de peso semipesado en 2022.

Crawford (41-0, 31 KOs) peleó por última vez en agosto de 2024, cuando derrotó a Israil Madrimov por el campeonato de peso superwelter de la AMB. Crawford ha noqueado a 11 de sus últimos 12 oponentes.

Crawford es el peleador número 3 del ranking libra por libra de ESPN, mientras que Canelo es el No. 6.

El combate, quizás el más anticipado de 2025, es copromocionado por Riyadh Season de Turki Alalshikh y es el primer evento de Zuffa Boxing, promovido por el CEO de UFC Dana White, como parte de la marca TKO.