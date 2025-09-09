Laura Artemisa, Choco Parra, Víctor Gabriel Chedraui y Joaquín Espidio Camarillo, con boleto para el 2027

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Al ser designada como oradora principal en la ceremonia del lunes pasado por el 257 aniversario del nacimiento de la Corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, quedó claro que la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, es una de las cartas más fuertes para el armentismo en las elecciones intermedias del 2027: Historia se escribe con nombre de mujer, asegura Laura Artemisa al recordar a la Corregidora

Aunque podría parecer que dichos comicios todavía están lejanos, no es así. Aparecen a la vuelta de la esquina, una vez que el 2025 concluirá pronto y el principal partido opositor en Puebla capital, el PAN, terminó de deshacerse –al menos momentáneamente – del grupo de Eduardo Rivera Pérez y cerró filas con su dirigente estatal, Mario Riestra Piña, con la victoria de Manolo Herrera como presidente en la Angelópolis: Video: Manolo Herrera ganó la dirigencia del PAN en Puebla capital

En este sentido, la ex diputada local Lupita Leal dio una buena lucha y aumentó su influencia al interior del blanquiazul. Los resultados en la asamblea municipal del domingo fueron no tanto un rechazo a ella, sino hacia el ex edil Eduardo Rivera, sus intereses con el PRI, el maltrato permanente a los panistas y el gravísimo retroceso del partido en los comicios de junio del 2024.

En el caso de la 4T, el proceso del 2027 será –ABSOLUTAMENTE – del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien necesita cuadros competitivos, ganadores y SUYOS, para mantener la mayoría en la Legislatura, darle a la presidenta Claudia Sheinbaum las 16 diputaciones federales correspondientes, recuperar San Andrés Cholula y que ganen, ahora sí, SUS presidentes municipales.

CHOCO PARRA, EFICIENCIA, DISCRECIÓN Y LEALTAD

La titular de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Laura Artemisa García, ha CRECIDO política y socialmente durante su gestión, que logró sacar adelante proyectos importantes y polémicos y, al mismo tiempo, mantener un ambiente de colaboración institucional dentro y fuera del Congreso. Además, ya demostró que NO SE ARREDRA ante la críticas ni presiones: Cercanía y trabajo, el compromiso con el pueblo, afirma Laura Artemisa

Como coordinador del gabinete, José Luis García Parra, el popular Choco, se ha mostrado eficiente, discreto y su lealtad al gobernador lleva años. Basta recordar que, cuando Alejandro Armenta Mier renunció al PRI, José Luis fue el primero en seguirlo, presentó su renuncia a la secretaría de Asuntos Electorales de la dirigencia estatal del tricolor.

Entre los colaboradores del gobernador, desde siempre Choco es uno de los más atacados y…envidiados. Pero aguanta vara, es institucional y se mantiene alejado de escándalos, excesos o abusos de poder: Gobierno de Puebla duplicará el presupuesto de obra comunitaria: Choco Parra

Para decirlo claramente: Si las críticas o cuestionamientos al coordinador del gabinete estatal se generan por TEMAS de las llamadas “revistas y programas del corazón”, ello implica que, al menos hasta ahora, dentro de la función pública sus detractores no han encontrado por dónde pegarle.

VÍCTOR GABRIEL CHEDRAUI Y JOAQUÍN ESPIDIO, TAMBIÉN

Así que el Choco Parra tiene su pase de entrada al proceso electoral intermedio del 2027 como una de las más fuertes cartas de armentismo en Puebla capital o, tal vez, el Congreso local o la coordinación de los diputados federales poblanos : Entrega Choco Parra alarmas vecinales en San Jerónimo Caleras

Al iniciar el gobierno, Víctor Gabriel Chedraui no tenía el sello armentista, pero al interior del gabinete se ha consolidado como uno de los secretarios más eficientes, mesurados, institucionales y, principalmente, con programas y LOGROS concretos, como el rescate de la marca 5 de Mayo, del aeropuerto Hermanos Serdán, etc: Video: Víctor Gabriel Chedraui presentó el Distintivo “Puebla Cinco de Mayo”

Autor del libro “Modelo Midas”, con una propuesta para el desarrollo de Puebla capital, Víctor Gabriel es un puente eficaz y confiable entre el gobierno estatal y sectores sociales muy importantes, como las cámaras empresariales y distintos grupos de productores.

Es un político experimentado, prudente, con proyectos claros, que han avanzado muy rápido durante la actual administración y que cumplen con el objetivo de detonar el desarrollo en las distintas regiones de la entidad: Video: Víctor Gabriel Chedraui presentó el Distintivo “Puebla Cinco de Mayo”

Otro personaje cercano al gobernador Alejandro Armenta , aunque poco tomado en cuenta en las columnas políticas como posible precandidato a la presidencia municipal de Puebla es Justino Joaquín Espidio Camarillo, actual secretario general del ayuntamiento de Puebla, donde ha hecho un buen papel de cara a los comicios concurrentes intermedios, debido a que procura un perfil discreto y trabaja sin reflectores que le generen golpeteo político.