Consolidará Lilia Cedillo una BUAP con solidez académica, financiera y social

Staff/RG

La doctora presentó su plan de trabajo ante el Consejo Universitario

Destacó que su proyecto no sólo busca la suma de todas y todos sino también respaldar y proteger a toda la comunidad de la institución

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se posicionará como una institución de educación superior sólida, vanguardista, equitativa e incluyente, manifestó la doctora Lilia Cedillo Ramírez al presentar su plan de trabajo 2025-2029 ante el Consejo Universitario.

La académica resaltó que la BUAP es una gran familia, fuerte y unida, por lo que en su camino por la titularidad de la Rectoría busca cuidar lo que ha sido construido, así como dar continuidad a los proyectos que hace de la universidad un hogar para miles de sueños.

Agregó que su plan no sólo pretende la suma de todas y todos sino también respaldar y proteger a toda la comunidad de la institución con cercanía y sensibilidad.

Recordó que entre las acciones destacadas están la expansión de la oferta académica para responder a las necesidades de desarrollo tecnológico del estado y país. Esto incluye la creación de nuevos programas y carreras que se ajusten a las demandas del mercado laboral y promuevan la innovación y el emprendimiento.

Además, las y los egresados de las preparatorias BUAP tendrán la oportunidad de continuar su educación superior de manera automática y mejorará la infraestructura y programas en Complejos Regionales con el objetivo de ofrecer condiciones educativas igualitarias a las de la ciudad de Puebla.

Dijo que serán ampliadas las becas alimentarias, deportivas, culturales y para madres estudiantes y se implementará un programa de entrega de “microcredenciales digitales” que avalarán el dominio de softwares y habilidades específicas

Respecto al apoyo a docentes, Lilia Cedillo Ramírez recalcó que reforzará las acciones para garantizar su estabilidad laboral y profesional como el aumento de salarios, reemplazo generacional, bonos a modalidad hora-clase y programas enfocados al bienestar físico y emocional, así como para su desarrollo académico.

La académica reiteró que su proyecto establece una agenda científica que busca resolver desafíos comunitarios y promover la innovación y el emprendimiento, además de la revisión y modificación de la normativa para ajustarla a las necesidades actuales y promover la excelencia.